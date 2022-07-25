بدون نقطة مياه.. تنظيف السجاد على الناشف من البقع الصعبة هترجع جديدة بدون دعك أو فرك

طريقة تنظيف السجاد بدون ماء على الناشف، يعطي السجاد منظر وشكل انيق وعصري للمنزل لذا فهُو من أهم أساسيات المنزل، بالرغم من أهميته فِيْ المنزل إلا إنه يستغرق الكثير من الوقت والمجهُود أثناء تنظيفه، لذا تضطر بعض ربات البيوت إلى إرسالة إلى مغسلة السجاد لغسله مقابل الكثير من المال، لذا سنقدم لك سيدتي أفضل طريقة تنظيف السجاد بدون ماء على الناشف، كَمْا إن المبالغة فِيْ غسل السجاد تؤدي إلى إتلافه لذا فمن المفضل غسله مرتين فقط خلال العام، واتبع بعض الطرق لتنظيف السجاد على الناشف حيث إن نظافة السجاد تعطي راحة نفسية كبيرة لسكان منزل.

كيفِيْة تنظيف السجاد بدون ماء فِيْ المجفف

يوجد أكثر من طريقة لتنظيف السجاد الجاف منها

استخدم الملح لتنظيف السجاد

استخدم مكنسة كهربائية لشفط الأوساخ من السجاد.

نرش الملح على السجادة لتغطيتها بالكامل

اترك الملح على السجادة لمدة 24 ساعة.

كنس الملح بمكنسة يدوية.

كنس السجادة مرة أخرى بالمكنسة الكهربائية.

ستلاحظ الفرق الكبير بين ما قبل الملح وبعده.

استخدم مسحوق غسيل لتنظيف السجاد الجاف

يجب أن تتوفر بعض المكونات لغسل السجاد فِيْ المجفف

مزهرية بلاستيكية.

قطعة قماش نظيفة.

مسحوق غسيل.

بعض الماء.

2 ملاعق كبيرة من ملح الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع الماء مع مسحوق الغسيل فِيْ الوعاء ونضيف ملح الليمون.

يقلب المكونات جيدًا حتى تمتزج جيدًا.

دع الخليط يتفاعل لمدة عشر دقائق.

نستخدم المكنسة الكهربائية لشفط الغبار من السجاد.

اغمس قطعة القماش فِيْ الخليط.

نمرر القماش فوق السجادة ونركز على البقع.

أحضر قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء والعطر وامسحها على السجادة.

ستلاحظ النتيجة وستعرف الفرق.

يفضل ترك جميع النوافذ مفتوحة حتى تجف السجادة تمامًا

بعض النصائح لصيانة السجاد

هُو يفضل لا تعرض السجادة لأشعة الشمس المباشرة.

لا تعرض السجادة لأشعة الشمس المباشرة. اقلب السجادة وقم برجها لإزالة أي أوساخ عالقة.

يفضل تنظيف السجاد من البقع بانتظام حتى لا تتراكَمْ عليه البقع والأوساخ.

يمكن استخدام الخل الأبيض مع القليل من الماء لغسل السجاد.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، فإن طريقة تنظيف السجاد دون فرك أو فرك وتنظيف السجاد باستخدام بعض المكونات البسيطة الموجودة فِيْ كل منزل، والتي تساعد السجاد على التنظيف الجاف دون استخدام نقطة ماء ويمكن عمل هذه الوصفات وصُنعت للمساعدة فِيْ جعل السجاد نظيفًا جدًا وخاليًا من الأوساخ والبقع والدهُون الموجودة والملتصقة به، ويمكن استخدام هذه الوصفات