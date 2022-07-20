بدون نقع ولا مجهُود.. كوب واحد من الخل سيخلصك نهائيا من دهُون حامل البوتاجاز

تنظيف خزانة المطبخ من أصعب المهام التي تواجهها ربة المنزل، ومهمة تنظيفها لن تكون سهلة بعد تراكَمْ الشحوم فِيْها.

خل لتنظيف دعامة الموقد

نضع دعامة الإناء فِيْ حوض المطبخ أو فِيْ وعاء كبير به ماء ساخن جدًا حتى يتم تغطية الدعامة بالماء الساخن ونتركها لمدة ربع ساعة فِيْ الماء حتى تذوب الدهُون ويسهل تنظيفها.

نحضر وعاء مليء بالماء المغلي ونضع فِيْه صابون غسيل الأطباق وكَمْية من الخل وملح الليمون، ثم نضع فوهات البيوتان فِيْه ونتركه فِيْ هذا الخليط لمدة نصف ساعة.

ثم نخرجها ونفركها بسلك غسيل الأطباق ونضع عليها القليل من صابون غسيل الأطباق أثناء غسلها، ثم نشطفها تحت الماء الجاري، وستكون نظيفة تمامًا وبدون أي شحوم.

أثناء تنظيف دعامة الوعاء، ارتدِ قفازات لحماية يديك.

صودا الخبز لتنظيف دعامة الموقد

ضعي حامل القدر فِيْ كيس بلاستيكي ثم رشيه بكَمْية كبيرة من صودا الخبز واتركيه لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف كوب خل إلى جميع دعامات القدر ونتركه وسنرى ذوبان الدهن.

نترك المرأة الحامل فِيْ هذا الخليط من الليل إلى الصباح حتى نتخلص من الدهُون بالكامل.

ثم أحضر قطعة قماش مبللة بالماء الساخن ونظف الدعامة بها، وستختفِيْ كل الشحوم وستكون نظيفة.

مسحوق الخبز لتنظيف دعامة الموقد

اشطف دعامة الإناء تحت الماء الجاري، ثم امسحها بقليل من سائل غسيل الأطباق، وضعها جانبًا فِيْ كيس بلاستيكي.

نحضر وعاءًا صغيرًا، نضع كيسين من الخميرة وقليلًا من الخل ونخلطه جيدًا حتى يصبح هناك عجين.

نضع هذه العجينة على دعامات القدر ونتركها خمس عشرة دقيقة حتى يتفاعل هذا الخليط مع الدهن.

ثم نحضر سلك غسيل الصحون ونفركه تحت الماء الجاري فتختفِيْ كل الشحوم وتصبح جديدة.

كيفِيْة تجنب تراكَمْ الشحوم على حوامل غاز البوتان

نقوم برش الخل الأبيض على دعامات الإناء فِيْ نهاية اليوم، نتركه عشر دقائق ثم نقوم بتنظيفه بقطعة قماش أو نشطفه بماء جار، ونفعل ذلك يومياً ولن يتراكَمْ عليها الشحوم مرة أخرى.