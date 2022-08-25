بديلا لغاز روسيا.. تحركات إيطالية لتوسيع إنتاج ليبيا

فِيْ مواجهة الانفتاح الأوروبي على الغاز الليبي كأحد البدائل لنظيره الروسي، يسعى قطاع النفط الليبي للوصول إلَّى مستويات إنتاج غير مسبوقة.

كشفت مصادر العرب اليوم الإخبارية، أن المؤسسة الوطنية للنفط فِيْ ليبيا تواصل العمل على زيادة الصادرات من خلال تفاهمات تشمل جميع الأراضي الليبية بانفتاح أوروبي يبدأ فِيْ روما، لزيادة إنتاج الغاز وتصديره كبديل لنظيره الروسي.

أكد الرئيس التنفِيْذي لمجموعة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، استعداد الشركة لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلَّى زيادة إنتاج الغاز، لتلبية الطلب عليه فِيْ السوق المحلية والأوروبية، بحسب بيان صادر عَنّْ شركة النفط الوطنية الليبية. مؤسَّسة.

وأشار ديسكالزي خلال لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، فِيْ روما، إلَّى التزام الشركة الكامل بالأنشطة التشغيلية فِيْ ليبيا.

رحب الرئيس التنفِيْذي لشركة إيني بخطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج البلاد اليومي إلَّى مليوني برميل نفط يومياً، مؤكداً دعمه لها للوصول إلَّى هذا الهدف لما فِيْه المنفعة المتبادلة للطرفِيْن.

وأعرب عَنّْ استعداده لإطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات تهدف إلَّى زيادة إنتاج الغاز، فضلا عَنّْ نشاط الاستكشاف والاستفادة من المرافق والمعدات القائمة لتلبية الطلب على الغاز فِيْ السوق المحلي والأوروبي.

البديل الليبي

وبحسب مصادر نفطية ليبية، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم الأخبار”، بلغ إنتاج ليبيا من النفط خلال الـ24 ساعة الماضية مليون و 224 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل، فِيْما تراوح إنتاج الغاز اليومي بين 3. مليار قدم مكعب و 2.3 مليار قدم مكعب بسبب الإغلاق الجزئي. فِيْ بعض المناطق للصيانة.

هذا هُو أعلى معدل منذ عام 2022، حيث يتم استهلاك حوالي مليار و 151 مليون قدم مكعب محليًا.

وكشفت المصادر أنه من المقرر أن تقوم شركة إيني بأعمال التطوير والاستكشاف والإنتاج فِيْ حقول الفِيْل وأبو أطفال والبوري، ومن المتوقع أن تبدأ تشغيل الحقول البحرية فِيْ منطقة بحر السلام، مما سيزيد النفط والغاز الليبي. إنتاج.

ولفتت إلَّى أن شركة إيني وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط قامت بحفر العديد من الحقول البحرية وتعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لحقول الغاز فِيْ المناطق البحرية.

إيطاليا هِيْ المستفِيْد الأول من الغاز الليبي، وتعمل إيني فِيْ ليبيا منذ عام 1959 كجزء من مشاريع الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تغذي محطة جيلا الغاز الليبي عبر خط التيار الأخضر بطول 510 كيلومترات وعمق 11200 متر تحت الماء. .