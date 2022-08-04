بديل الصبغة.. اسرار صبغ الشعر بالقهُوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب

من خلال صبغ شعرها باللون البني الُغُزال بالقهُوة والكاكاو، تحب النساء بشكل عام التجديد والتغيير من وقت لآخر حتى لا تمل من الضغوط اليومية التي تعيشها كل ربة منزل، لذلك نجد أن معظم النساء يشتكين من المظهر من المشاكل الكثيرة بعد استخدام الصبغات الكيماوية التي يستخدمونها فِيْ مصففِيْ الشعر، ومن أمثلة هذه المشاكل تساقط الشعر وتقصفه بشكل كبير، وأصبح الشعر خشنًا وغير أملس على الإطلاق، لكن معنا وداعًا لكل هذه المشاكل. نقدم لك وصفة سحرية لتحويل لون شعرك إلى اللون البني دون استخدام أي مواد كيميائية تضر الشعر. انطلق واقرأ بقية الفقرات التالية، وابق على اطلاع وتابعنا لمعرفة المزيد حول استخدام هذه الوصفة.

مكونات صبغة شعر الُغُزلان البني مع القهُوة والكاكاو

لقد انتشر لون الُغُزال البني الذي لاحظناه فِيْ الأيام الأخيرة إلى معظم الفتيات، ومعظم النساء يرغبن فِيْ صبغ شعرهن إلى هذه الدرجة، وذلك لأن هذا اللون يناسب الجميع.ألوان البشرة، وهذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع الشعر . سواء كانت غليظة أو ناعمة ولا نريد منك أن تدفع مبالغ باهظة لشراء صبغات لا تحتوي على مواد كيميائية ولكن نريد أن نقدم لك المكونات التي سنذكرها الآن لتحصل على أحَلْى لون بني فِيْ شعرك . الشعر من المنزل وتتلخص مكوناته فِيْ

ثلاث ملاعق ونصف من القهُوة السوداء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت حَلْو.

ملعقة كبيرة زيت الياسمين.

ملعقة كبيرة من النشا

خطوات تحضير الصبغة واستخدامها لتغيير لون الشعر

جميع المكونات طبيعية ولا تؤثر على الشعر بل تغذي الشعر من الجذور وتحافظ على بصيلات الشعر وتجعله أقوى بكثير، ولهذا لجأت الكثير من النساء إلى هذه الوصفة لأنها مفِيْدة للغاية، و خطوات هذه الوصفة بسيطة وسهلة ويمكن لأي ربة منزل تحضيرها

يجب خلط جميع المكونات.

بهذه الطريقة نحصل على مزيج مثالي.

يجب فرد الشعر ثم تطبيق الوصفة من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه على شعرك لمدة ساعة ثم اغسليه جيدًا بالماء والشامبو.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، فإن طريقة صبغ الشعر باللون البني الُغُزال فِيْ المنزل بمكونات طبيعية بدون أي مواد كيميائية ضارة للفتيات اللواتي يرغبن فِيْ أن يصبح شعرهن بني غزال، لذلك يمكن وضع أو استخدام القهُوة والكاكاو لجعله ملونًا للشعر. كن كالنجوم كَمْا أنها هادئة وتعطي مظهرًا جذابًا وكثيرًا من اللمعان لذا يمكنك الاستعانة ببعض الوصفات المذكورة فِيْ المقال للحصول على شعر بني.