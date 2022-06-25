بديل الليزر فِيْ إزالة الشعر بهذه الوصفة الجبارة للتخلص من الشعر الزائد فِيْ الوجه والجسم  نهائياً

تهتم الكثير من الفتيات بالمظهر والجمال، وهناك العديد من الأشياء التي تؤثر على جمال الفتاة. الشعر الزائد على الوجه والجسم من الأمور التي تسبب الضيق للفتاة وتؤثر سلباً على المظهر، لذلك يمكنك الإعتناء بنظافة جسمك من خلال ما سنوفره لك من وصفات طبيعية واقتصادية.

عجينة الحمص لازالة الشعر

وصفة مكرونة الحمص هِيْ وصفة طبيعية لا تحتوي على أي مواد كيميائية وبالتالي فهِيْ وصفة صحية للبشرة ويمكنك استخدامها فِيْ أي وقت وعلى أي نوع من أنواع البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

ملعقة كبيرة من معجون الكركَمْ الخام.

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب

الوصفة

توضع كل هذه المكونات معًا فِيْ طبق صغير وتخلط جيدًا ثم نحصل على عجينة ذات قوام جيد وقوي.

يمكنك استخدامه لإزالة الشعر من الوجه وأجزاء مختلفة من الجسم.

تتميز هذه الطريقة بدرجة عالية من الفعالية فِيْ إزالة الشعر بشكل دائم، وبالتالي تبدو الفتاة جميلة ورائعة.

وصفة الدقيق والزبادي لبشرتك

يمكن للفتاة إزالة الشعر الزائد من وجهها باستخدام قناع الطحين بالزبادي، كَمْا أن لها العديد من الفوائد التجميلية الأخرى مثل تفتيح البشرة وتبييضها

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الكركَمْ.

نصف كوب زبادي

الوصفة