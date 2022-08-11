بديل حقيقي لغاز روسيا.. “الطاقة الدولية” تتوقع طلبا أقوى على النفط

أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط من المرجح أن يرتفع فِيْ ظل التحول الأوروبي من الغاز الروسي إلَّى النفط نتيجة العقوبات.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن ارتفاع درجات الحرارة فِيْ الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززا استخدام النفط لتوليد الطاقة، مما عزز الطلب لكنه يخفِيْ نقاط ضعف فِيْ الاقتصادات التي تصارع مخاوف الركود.

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وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها فِيْ تقريرها الشهري عَنّْ النفط، الذي رفعت فِيْه توقعاتها للطلب فِيْ عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل، “ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلَّى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلَّى النفط فِيْ بعض البلدان”. فِيْ اليوم.

وحذرت الوكالة من أن “هذه المكاسب الاستثنائية التي تتركز بشكل كبير فِيْ منطقة الشرق الأوسط وأوروبا تخفِيْ ضعفاً نسبياً فِيْ قطاعات أخرى”، مشيرة إلَّى تراجع استخدام الوقود فِيْ النقل البري فِيْ الدول المتقدمة وتباطؤ النمو بنهاية العام الجاري. عام.

فِيْ غضون ذلك، تجاوزت إمدادات النفط العالمية فِيْ يوليو مستوياتها المرتفعة قبل الوباء، مدعومة بإنتاج أعلى من المتوقع لروسيا، التي انخفضت صادراتها بمقدار 115 ألف برميل يوميًا فِيْ يوليو إلَّى 7.4 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 600 ألف برميل. يوميًا فقط منذ بداية العام.

تراجعت عائدات تصدير النفط الروسي بمقدار 2 مليار دولار فِيْ يوليو إلَّى 19 مليار دولار، ويرجع ذلك فِيْ المقام الأول إلَّى انخفاض الأسعار. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلَّى أن الصين تجاوزت أوروبا للمرة الأولى كوجهة رئيسية للخام الروسي.

أسعار النفط اليوم الخميس

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد صدمة بيانات مخزونات النفط الأمريكية التي جاءت مخالفة للتوقعات، فِيْما تنتظر الأسواق بيانات من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الطاقة الأمريكية، منذ فترة وجيزة، اليوم الخميس، أن متوسط ​​سعر البنزين فِيْ الولايات المتحدة انخفض إلَّى ما دون 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ مارس، مما يعزز جهُود الإدارة الأمريكية لخفضه. وأسعار البنزين من خلال خطة الإفراج عَنّْ المخزون الاستراتيجي الذي يساعد واشنطن فِيْ كبح التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

استأنفت ترانس نفط، الأربعاء، تدفقات النفط عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا، بعد أن أعلنت يوم الثلاثاء أن أوكرانيا علقت تدفقات خط أنابيب الغاز إلَّى أجزاء من وسط أوروبا منذ أوائل هذا الشهر، لأن العقوبات الغربية منعتها من تلقي رسوم عبور من موسكو.

تراجعت أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفِيْف خلال لحظات التداول هذه، اليوم الخميس، فِيْ نطاق 0.5٪ أو ما يعادل 0.4 دولار، متراجعة إلَّى مستويات قريبة من 91 دولارًا للبرميل.

يتراجع خام برنت القياسي خلال لحظات التداول هذه اليوم الخميس فِيْ نطاق 0.4٪ أو ما يعادل 0.6 دولار للبرميل، منخفضًا إلَّى مستويات قريبة من 97 دولارًا للبرميل.

مخزونات النفط الأمريكية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، ارتفاع مخزونات النفط الخام فِيْ الولايات المتحدة، على عكس التوقعات، خلال الأسبوع الماضي، فِيْما انخفضت مخزونات البنزين فِيْ نفس الفترة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 5.5 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ الخامس من أغسطس، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلَّى انخفاض قدره 400 ألف برميل.

فِيْ المقابل، انخفضت مخزونات البنزين فِيْ الولايات المتحدة بمقدار 5 ملايين برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية منذ لحظات إن مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من النفط انخفض 5.3 مليون برميل إلَّى 464.56 مليون برميل، وهُو أدنى مستوى منذ أبريل 1985.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن فِيْ وقت سابق إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافِيْة من احتياطيات النفط الاستراتيجية، كجزء من خطة معلنة سابقًا لخفض أسعار البنزين.

انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلَّى أدنى مستوى له منذ يونيو 1985، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

أعلن البيت الأبيض فِيْ نهاية مارس أن الولايات المتحدة ستفرج عَنّْ مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها الاستراتيجية للمساعدة فِيْ خفض الأسعار ومحاربة التضخم فِيْ جميع أنحاء البلاد.

توقعات إنتاج النفط

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الخام فِيْ العامين الحاليين والمقبلين، لكنها لا تزال فِيْ طريقها للوصول إلَّى مستوى قياسي جديد فِيْ عام 2023.

كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة عَنّْ التوقعات قصيرة المدى، أن متوسط ​​إنتاج الخام سيصل إلَّى 11.86 مليون برميل يوميا فِيْ هذا العام و 12.70 مليون برميل فِيْ عام 2023، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 11.91 و 12.77 مليون برميل يوميا على التوالي.

وتشير التوقعات إلَّى أن إنتاج النفط الأمريكي هذا العام سيتجاوز المستوى المسجل العام الماضي عَنّْد 11.25 مليون برميل يوميا، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 12.29 مليون برميل يوميا فِيْ عام 2022.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع استهلاك المنتجات البترولية إلَّى 20.34 مليون برميل يوميًا هذا العام و 20.75 مليون برميل فِيْ عام 2023، مقارنة بـ 19.78 مليون برميل العام الماضي.

رفعت الوكالة الحكومية الأمريكية توقعاتها لأسعار خام برنت للعام الحالي والمقبل عَنّْد 104.78 دولار و 95.13 دولار للبرميل على التوالي، مقارنة بالتقديرات السابقة عَنّْد 104.05 دولار و 93.75 دولار.