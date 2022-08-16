“بديل حمد الله”.. هل حسم الاتحاد صفقة كافاني

كثف مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي مفاوضاته مع النجم الدولي الأوروغواياني إدينسون كافاني. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

كافاني غير مرتبط بأي ناد فِيْ الوقت الحالي. انتهى عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد فِيْ 1 يوليو 2022.

اقرأ أيضا

“السويكت يعود لرئاسة النصر بعد براءته” .. مفاجأة تحسم الجدل رسمياً.

من الهلال إلَّى النصر .. معمر يستغني عَنّْ بيتي و “يستبدل” بصفقة القرن.

بن نافل يهز الهلال بـ “قرار صادم” .. صعود نجم جديد رسمياً

الاتحاد يريد التوقيع مع النجم الأوروغواياني. لتعويض النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المحظور لمدة 4 أشهر، بقرار من لجنة الاحتراف السعودية.

– إذن .. كافاني سينتقل لنادي الاتحاد !

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي سانتي أونا عَنّْ نادي كافاني الجديد ؛ فِيْ ضوء مصلحة النقابة تعاقد معه.

وأعلن أونا، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اتفاق إدينسون كافاني مع نادي فاريال الإسباني.

أنظر أيضا

فارغاس، “جوكر النصر” متوقع … حل سحري لجميع أزمات غارسيا الهجومية

وأشارت الوسيلة الرياضية إلَّى أن نجم مانشستر يونايتد السابق رفض جميع العروض المقدمة له ؛ حيث اختار الانتقال إلَّى فِيْاريال هذا الصيف.

والجدير بالذكر أن كافاني مثل عددًا من الأندية الأوروبية العملاقة إلَّى جانب يونايتد ؛ على وجه الخصوص نابولي، إيطاليا، وباريس سان جيرمان، فرنسا.