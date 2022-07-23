بديل عمر السومة.. مهاجم منتخب مصر على ردار الأهلي السعودي

ويسعى الأهلي السعودي بقوة لتعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة، بعد هبوطه إلَّى الدرجة الأولى للمرة الأولى فِيْ تاريخه.

وأوضحت تقارير صحفِيْة أن إدارة أهلي جدة تعتزم الاستغناء عَنّْ المهاجم السوري الدولي عمر السومة، بعد أن رفض اللاعب البقاء مع فريق الهبوط.

ويسعى فريق الأهلي لتعويض رحيل السومة بلاعب آخر، للمشاركة فِيْ منافسات الدوري السعودي الممتاز الموسم المقبل.

وفجر موقع “سعودي سبورت” مفاجأة كبيرة، وقال إن أحمد حسن قوجة مهاجم المنتخب المصري، دخل فِيْ حسابات أهلي جدة لدعم صفوف الفريق.

وقال المصدر إن الإعلامي طلال العتيبي أكد وجود مفاوضات بين إدارة الأهلي جدة للتعاقد مع كوكا مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، خلال صيف 2022.

وأوضح أن أحمد حسن قوجة سيعوض رحيل المهاجم عمر السومة فِيْ حال إتمام الصفقة، بعد أن قرر مجلس إدارة النادي السعودي التخلي رسميا عَنّْ الأخير.