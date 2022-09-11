بديل عَنّْبر.. خروج المحمدي وسييرا ومدرب مفاجأة للأهلي يحضر لقاء أحد

كشف الإعلامي الرياضي حسام القحطاني عَنّْ كل ما يحدث خلف الكواليس داخل أروقة النادي الأهلي، بخصوص ملف مدرب فريق كرة القدم الأول، بعد التعادل ضد العروبة فِيْ الدوري الأصفر.

وسقط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ فخ القرعة أمام مضيفه العروبة بدون أهداف فِيْ الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

وخسر الأهلي، الذي يطمح للعودة إلَّى دوري “روشان” للمحترفِيْن السعودي، 7 نقاط، إذ يملك 5 نقاط من أصل 12 نقطة محتملة.

كتب حسام القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مساء الأحد “الاتجاه الحالي أن يوسف عَنّْبر يواصل قيادة مباراة أحد (وربما) المدرب الجديد سيكون حاضرا فِيْ المباراة من. المقعد”.

وتابع الصحفِيْ المقرب من النادي الأهلي “رأيي أن المشكلة ليست مدربا، بل تصرفات العَنّْاصر الأجنبية، وتواضع الأهلي، الفريق مع أجنبي واحد فقط (غير جاهز)”. ). “

وانتقل حسام القحطاني للحديث عَنّْ ملف مستقبل مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي قائلاً “المدرب التونسي فتحي الجبل (الأقرب) لقيادة الجهاز الفني للأهلي”. النادي. “

وأضاف العلمي الاهلاوي “كانت الخيارات بين المحمدي وسييرا ولكن اليوم ملف فتحي الجبل دخل الجبال بقوة بعد أن قدمه أحد الوسطاء”.

يشار إلَّى أن الأهلي يحتل المرتبة الثانية فِيْ قائمة هدافِيْ فرق الدوري الأصفر هذا الموسم إلَّى جانب هاجر وأحد والعروبة، حيث سجل هدفِيْن فقط فِيْ 4 مباريات.