بديل معلول في الأهلي .. ظهير المحلة يدخل الحسابات

علي معلول

وأشارت تقارير تلفزيونية إلى أن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق النادي الأهلي لكرة القدم، طالب بضرورة تعيين بديل بارز للظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول.

وقال المنفذ إسلام صادق على قناة “العشر” “رشحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي 3 لاعبين لسوريش للمقارنة بينهم قبل التعاقد مع أي منهم في الصيف ليكون بديلا لمعلول في الأهلي. . . “

وتابع “الأهلي يختار بين الثلاثي محمد حمدي مؤخرة نادي بيراميدز، وكريم حافظ، دفاع فريق ملاطية سبور التركي، إضافة إلى مصطفى العش الظهير الأيسر لغزل إل. فريق المحلة، بعد أن أشاد بمستواهم الفني في المرحلة الماضية “.

تراجع مستوى علي معلول مع الأهلي في الفترة الأخيرة، ولا سيما دفاعيًا.

انضم علي معلول إلى الأهلي في صيف 2016 قادما من الصفاقسي مع زميله جونيور أجايي.