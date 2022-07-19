برئاسة البلطان.. الشباب يعلن إطلاق شركة استثمارية

أعلن نادي الشباب عَنّْ تأسيس شركة الشباب للاستثمار، ومقرها المدينة الرياضية، على أن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للنادي.

أصدر نادي الشباب بيانا عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” جاء فِيْه كالتالي

أكَمْلت إدارة نادي الشباب إجراءات تأسيس شركة الشباب للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة مقرها مدينة الرياض، وأسهمها مملوكة بالكامل لنادي الشباب حيث عقدت الشركة جمعيتها التأسيسية. وانتخب أول مجلس إدارة برئاسة معالي السيد خالد البلطة رئيس نادي الشباب.

مهامك الرئيسية

امتلاك وإدارة وتشغيل كافة الحقوق الاستثمارية والتجارية للنادي ولاعبيه، وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين.

إدارة واستثمار وتشغيل وتسويق واستخدام جميع العلامات التجارية للنادي ومنح التراخيص للآخرين لاستخدامها.

إدارة وتشغيل جميع عقود الاستثمار، والرعاية، والترخيص، والإعلان، والإيجار، والتأجير، والمشتريات أو تقديم الخدمات.

تطوير وإدارة وتشغيل جميع برامج الاستثمار والعلاقات العامة وبرامج العضوية.

الغفِيْلي الرئيس التنفِيْذي لشركة الشباب

أصدر مجلس إدارة شركة الشباب للاستثمار برئاسة السيد خالد البلطان قراراً بتعيين المهندس عامر الغفِيْلي رئيساً تنفِيْذياً للشركة، حيث سيتم نقل جميع مهام ومسؤوليات إدارة الاستثمار والتسويق فِيْ النادي. . لشركة الشباب للاستثمار.

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