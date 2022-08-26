“براءة الفرج والبلوي يظهر فِيْ الهلال”.. 3 مفاجآت تحسم قضية الموسم

أثار الإعلامي الرياضي نايف العتيبي الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات الماضية، بشأن معاملة النجم العالمي الشاب عبد الرحمن غريب.

غريب (25 عاما) انتقل من الأهلي إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم هذا الصيف. لمدة 4 سنوات القادمة.

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قبل انتقاله إلَّى نادي النصر ترددت أنباء عَنّْ تفاوض الهلال مع النجم الدولي الشاب ؛ لإدراجه فِيْ فريق كرة القدم الأول، إذا رفعت عقوبة رفض عقده، أو اقتنع بمغادرة دوري الخليج والعودة إلَّى المتصدر، الصيف المقبل.

* معلومات جادة وعجيبة عَنّْ الهلال.

وعزز العتيبي هذا الخبر عبر حسابه على موقع التدوين القصير “تويتر”. وقال “قاد مدير تنفِيْذي للنادي العاصمي مفاوضات جناح المتمردين دون إذن مسبق من فريقه”.

وكشف الصحفِيْ الرياضي أن مجلس إدارة ويسترن كلوب على علم بكل ما حدث. لديه تسجيلات صوتية للمفاوضات التي جرت قبل 13 يومًا من الانتقالات الصيفِيْة.

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– إذا كانت هذه التغريدة صحيحة، يتضح عدد من الحقائق المهمة ؛ كالآتي

أولاً براءة الفرج

المفاوضات التي جرت بين الهلال وغريب كانت من خلال الرئيس التنفِيْذي وهكذا … تأكدت براءة سلمان الفرج قائد فريق كرة القدم الأول بقلعة الزعيم المتهم بـ “التفاوض” مع السابق. نجم الأهلي، خلال أحد معسكرات المنتخب السعودي.

وتعرض الفرج للتهديد بـ “الإيقاف” واحتمال غيابه عَنّْ مونديال 2022 ؛ إذا تحركت قيادة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي وتقدمت بشكوى رسمية ضد الهلال.

ثانيًا تجربة البلوي

– تورط مدير عام نادي الهلال – فِيْ حالة صحة هذه الاتهامات -. يمكنكَمْ تكرار تجربة حامد البلوي، فِيْ أزمة النقابة الشهِيْرة، مع معاملة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت اللجنة المهنية السعودية إيقاف المدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلوي لمدة ستة أشهر. للتفاوض مع الحمد الله خلال الفترة المحمية لعقده مع النصر. الأمر الذي أدى به إلَّى الاستقالة.

ثالثاً رحيل النفِيْعي

تعتمد معاقبة الهلال ورئيسه التنفِيْذي على تصرفات إدارة النفِيْعي المالكة للتسجيلات الصوتية. حول المفاوضات بين الهلال وغريب.

لكن ترددت أنباء قوية، اليوم الجمعة، عَنّْ الرحيل المتوقع لمجلس إدارة الأهلي الحالي، الأمر الذي قد يؤدي إلَّى “وفاة” القضية بشكل نهائي.