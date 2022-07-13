برادلي كوبر يواعد “مسلمة”.. عمل والداها مدرسين فِيْ السعودية

هُوليوود تشهد علاقة غرامية جديدة بين النجم الأمريكي برادلي كوبر والباكستاني الهندي “هُوما عابدين” نائب رئيس ديوان وزيرة الخارجية الأمريكية هِيْلاري كلينتون ومساعده الشخصي.

حافظ كل من برادلي كوبر وهُوما عابدين على علاقتهما العاطفِيْة الخاصة فِيْ طي الكتمان وبعيدًا عَنّْ أعين الجمهُور خلال الأشهر القليلة الماضية ؛ وقال مصدر مقرب من الزوجين “كان برادلي يواعد هُوما بهدوء منذ بضعة أشهر، لقد أبقيا علاقتهما سرية”، مضيفًا أن الممثل النجم انفصل عَنّْ نجمة غلي السابقة ديانا أغرون قبل المواعدة عابدين.

كانت محررة فوغ آنا وينتور هِيْ التي قدمت الثنائي فِيْ تجمع المشاهِيْر.

وأوضح المصدر أيضًا أن كوبر وعابدين يشتركان فِيْ العديد من الاهتمامات، مشيرًا إلَّى أنهما مثاليان لبعضهما البعض لأن كلاهما يحب السلطة والسياسة والشؤون الإنسانية.

يشار إلَّى أن عابدين (46 عاما) أخبر بعض أصدقائه أنه كان يواعد رجلا جديدا، لكنه لم يكشف عَنّْ هُويته ولم يلمح إلَّى أنه نجم هُوليوود مشهُور.

من ناحية أخرى، دخلت عابدين المراحل الأخيرة من إجراءات طلاقها من أنتوني وينر، الممثل السابق فِيْ الكونجرس من نيويورك، والذي استقال فِيْ عام 2011، بعد تسريب رسائل غير لائقة أرسلها لفتيات قاصرات عبر حسابه على تويتر.

فِيْ عام 2017، أقر وينر بأنه مذنب لإرسال رسائل نصية جنسية صريحة إلَّى قاصر وحُكَمْ عليه لاحقًا بالسجن لمدة 21 شهرًا. فِيْ نفس العام، تقدم عابدين بطلب للطلاق.

وكشفت حوما، فِيْ مقابلات سابقة، أنها فقدت عذريتها عَنّْ عمر يناهز 32 عامًا عَنّْدما تزوجت من أنتوني وينر من المملكة العربية السعودية، وكانت والدتها الباكستانية قد شاركت فِيْ تأسيس جامعة دار الحكَمْة فِيْ جدة، وتشغل حاليًا منصب نائب العميد.

تلقى حوما تعليمه فِيْ مدارس دولية فِيْ المملكة فِيْ سن المراهقة والطفولة، وعَنّْدما بلغ الثامنة عشرة انتقل إلَّى الولايات المتحدة ودرس الصحافة فِيْ جامعة واشنطن، ثم تقدم للحصول على تدريب عملي فِيْ قسم الصحافة بمجلس النواب. فِيْ عام 1996، والتقى هناك بالسيدة الأولى للولايات المتحدة آنذاك، هِيْلاري كلينتون، وتوطدت العلاقات بينهما.