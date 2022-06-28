براكة ومصدر.. روافد الإمارات المتجددة نحو المستقبل النظيف

لطالما حرصت دولة الإمارات على تقديم نماذج عالمية ملهمة على طريق مستقبل نظيف، سواء من خلال الطاقة النووية السلمية أو المدن المستدامة.

محطات البركة

يقترب برنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتي من تحقيق أهدافه المتعددة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أصبحت محطات البركة من أهم ركائز التنمية المستدامة.

ستوفر براكة طاقة كهربائية وفِيْرة وصديقة للبيئة على مدى العقود الستة المقبلة، بالإضافة إلَّى دورها الرئيسي فِيْ نجاح تحول قطاع الطاقة فِيْ الدولة نحو الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون، من خلال تسريع الحد من البصمة الكربونية لهذا القطاع.

من أهم الإنجازات الاستثنائية لبرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية أنه ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطوير قاعدة بشرية علمية متخصصة فِيْ قطاع الطاقة النووية المتقدم تقنياً. .

من المتوقع أن تساهم نباتات البركة. تمكيناً لدولة الإمارات من الاستمرار فِيْ تعزيز مكانتها المتقدمة على الخريطة العالمية، وترسيخاً لسمعتها كعاصمة عالمية للطاقة، بالإضافة إلَّى دعم جهُودها للوفاء بالتزاماتها الواردة فِيْ اتفاقية باريس للمناخ ومواجهة ظاهرة المناخ. التغيير، والوصول إلَّى الحياد المناخي بحلول عام 2050، خاصة أنها كانت أول دولة فِيْ المنطقة تطلق مبادرتها لتحقيق هذا الهدف.

براكة وقيادة الامارات

تساهم محطة البركة للطاقة النووية فِيْ ريادة دولة الإمارات العالمية فِيْ دعم نظام الاقتصاد الأخضر وجهُودها فِيْ قطاع الطاقة النظيفة. سيلعب هذا المشروع دورًا رئيسيًا فِيْ تنويع مصادر الطاقة من خلال توفِيْر 5.6 جيجاوات من الكهرباء الخالية من الكربون لأكثر من 60 عامًا القادمة، وهُو ما يعادل ربع احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ حافل فِيْ قطاع الطاقة النووية، مع إدراكها المبكر لأهمية الطاقة النظيفة كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.

فِيْ رحلتها الطموحة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة، قطعت دولة الإمارات شوطًا كبيرًا فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، وتقترب من استكَمْال أهم إنجاز لها فِيْ مجال الطاقة النووية، وهُو محطة البركة.

قِصَّة الطاقة النووية السلمية فِيْ دولة الإمارات إنجاز كبير بحد ذاته سواء من حيث توفِيْر كهرباء هائلة تسد ربع احتياجات الدولة، أو من حيث حماية البيئة واحترام المناخ، فضلاً عَنّْ اكتساب الخبرات الوطنية. فِيْ هذا القطاع المهم.

أصبحت محطة براكة للطاقة النووية من أهم ركائز التنمية المستدامة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر كَمْيات هائلة من الكهرباء وتحافظ على البيئة وتحترم المناخ.

ومحطة البركة للطاقة النووية فِيْ منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، إحدى أكبر محطات الطاقة النووية فِيْ العالم، وتضم أربعة مفاعلات ذات تصميم متطور APR-1400.

بلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 97٪.

توفر محطات البركة فوائد بيئية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الآن وعلى مدى الستين عامًا القادمة وما بعدها، من خلال تسريع الحد من البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستعمل المحطات الأربعة، عَنّْد تشغيلها تجاريًا سنويًا، على تقليل 22.4 مليون طن من الكربون. الانبعاثات، السبب الرئيسي لتغير المناخ.

ستعمل بركة على خفض انبعاثات الكربون بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من طرق الإمارات كل عام، أو زراعة 370 مليون شجرة فِيْ غضون 10 سنوات، أو الانبعاثات من شحن 7.8 مليار هاتف ذكي يوميًا (أي إجمالي الهُواتف لسكان العالم حاليًا).

إنتاج البركة

عَنّْد التشغيل الكامل، ستنتج محطات البركة الأربعة 5600 ميغاواط من الكهرباء، بمعدل 1400 ميغاواط لكل محطة على مدار الساعة.

تمثل “البركة” نجاحاً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ تطوير قطاع الطاقة النووية كَمْصدر استراتيجي للكهرباء الوفِيْرة والصديقة، ومساهمة كبيرة فِيْ عملية التحول الجارية فِيْ قطاع الطاقة وتعزيز أمنه.

كَمْا توفر المحطة حلاً عمليًا لظاهرة التغير المناخي، وتعزز الجهُود المبذولة للحد من البصمة الكربونية على نطاق واسع فِيْ دولة الإمارات، جنبًا إلَّى جنب مع دعم النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل محوري فِيْ تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للمناخ. الحياد بحلول عام 2050.

ستصبح محطة براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مساهم فِيْ تقليل البصمة الكربونية للدولة.

ستدعم بركة الحياة العصرية فِيْ الإمارات دون التأثير سلباً على البيئة، حيث ستنتج طاقة كهربائية تكفِيْ لإنارة 570 ألف منزل، أو ما يكفِيْ لإضاءة برج خليفة 3700 مرة فِيْ اليوم.

مصدر هِيْ مدينة ملهمة

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مطورًا ومستثمرًا رائدًا فِيْ قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتنمية الحضرية المستدامة، وتعمل حاليًا فِيْ ما يقرب من 40 دولة من خلال تحفِيْز الابتكار فِيْ التقنيات النظيفة ونشرها على نطاق واسع.

تساهم “مصدر” فِيْ الحد من انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة وترسيخ ريادة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل فِيْ هذا المجال.

منذ تأسيسها، أصبحت “مصدر” نموذجًا حيًا ومساهمًا رئيسيًا فِيْ الحد من آثار تغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تستثمر مصدر حاليًا فِيْ مشاريع مستدامة بقيمة إجمالية تزيد عَنّْ 20 مليار دولار أمريكي، بطاقة إنتاجية تزيد عَنّْ 13 جيجاوات، وتساهم فِيْ تجنب انبعاث أكثر من 16 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

فِيْ يونيو 2022، أعلنت مدينة مصدر، مجتمع الاستدامة الرائد فِيْ عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، عَنّْ مشروعها الجديد، مجمع مدينة مصدر.

ومن المقرر أن يتم بناء المشروع الجديد بالتعاون مع شركتي الاستشارات “Woods Bagot” و “Faithful + Gold”، وهُو أحدث تطور فِيْ المدينة وجزء من مساهمتها فِيْ المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

يمتد مجمع مدينة مصدر على مساحة 29000 متر مربع ومساحة أرضية إجمالية تبلغ 50000 متر مربع، مما يساهم فِيْ تعزيز التزام مدينة مصدر بتحقيق الحياد المناخي وتطبيق معايير الاستدامة والتكنولوجيا والصحة والرفاهِيْة، والتوسع فِيْ تنمية مجتمع يضم العديد من الشركات التي تنسجم مع طبيعة المدينة. العمل مع هذه المعايير. سيبدأ تطوير المجمع هذا العام ومن المقرر الانتهاء من المشروع فِيْ عام 2024.

سيشمل المجمع 7 مباني مكتبية للإيجار الفردي أو متعدد المستأجرين ومنطقة لوقوف السيارات. وسيتم تشييد جميع المباني وفقًا للتصاميم المبتكرة، حيث سيتم بناء ستة منها وفقًا لأعلى معايير تشييد المباني الخضراء، فِيْ حين أن المبنى الرئيسي للمجمع سيكون أول مبنى مكتبي “بدون طاقة” فِيْ أبوظبي. ، مما يعَنّْي أنها لا تستهلك طاقة أكثر مما تنتجه من خلال دمج التصاميم والأنظمة التي تركز على كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة. سيتميز مبنى المقر بتركيب مظلة شمسية ضوئية مبتكرة.

يشكل هذا المشروع خطوة مهمة فِيْ تنفِيْذ المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي تم إطلاقها العام الماضي، والتي بموجبها أصبحت الإمارات أول دولة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلتزم بتحقيق صافِيْ الكربون. الانبعاثات.

مجمع مدينة مصدر

يعكس مشروع مجمع مدينة مصدر ومبانيه الخضراء السبعة الجديدة، بما فِيْ ذلك أول مبنى مكاتب “بدون طاقة” فِيْ أبو ظبي، أهمية تطوير المشاريع العقارية على أساس مستدام ومجدي اقتصاديًا ومجدي بيئيًا فِيْ نفس الوقت. . تفخر مدينة مصدر بكونها وجهة لتنفِيْذ واختبار مشاريع التنمية الحضرية المستدامة، ونتطلع إلَّى مساهمة المجمع الجديد فِيْ تعزيز دور مدينة مصدر وأبو ظبي والإمارات ككل فِيْ مجال الاستدامة “.

ستساهم المباني المبتكرة للمجمع فِيْ ترسيخ ريادة مدينة مصدر على المستوى الإقليمي من حيث تطوير المباني الخضراء والحيادية للكربون. فِيْ عام 2017، أعلنت مدينة مصدر عَنّْ الانتهاء من مشروع الفِيْلا المستدامة، وهِيْ أول فِيْلا “بدون طاقة” فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الفِيْلا التي تبلغ مساحتها 405 قدمًا مربعة أول مبنى فِيْ الدولة يحصل على تصنيف “4 بيرل”، حيث توفر الفِيْلا 72٪ أقل من استهلاك الطاقة و 35٪ أقل من المياه مقارنة بالفِيْلات التقليدية ذات الحجم المماثل فِيْ أبو ظبي، مما يساهم فِيْ ذلك للحد من انبعاث ما يقدر بنحو 63 طنًا من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

سيشمل المجمع الجديد المبنى الحالي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وسيكون هناك حدائق، وحضانة للأطفال، ومدرج، ومناطق مغطاة للمشاة، ومركز صحي، ومباني خدمية أخرى.

حصلت Faithfull + Gold على عقد استشاري لتقديم خدمات إدارة المشروع، بينما ستتولى شركة Woods Bagot للاستشارات الهندسية العالمية المهام الاستشارية لتصميم المشروع والإشراف على أعمال البناء.

المدن الأكثر استدامة

مدينة مصدر، التي تم افتتاحها فِيْ عام 2010، هِيْ واحدة من أكثر المدن استدامة فِيْ العالم ومنتزه البحث والتطوير المتخصص والمعتمد فِيْ أبو ظبي.

تلبي المدينة معظم احتياجاتها من الطاقة من خلال محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات وأنظمة طاقة شمسية على السطح بقدرة 1 ميجاوات. تلتزم جميع المباني بخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 40٪ على الأقل مقارنة بالمعايير الحالية.

مدينة مصدر هِيْ موطن لأكثر من 1000 شركة تركز على تطوير تقنيات مبتكرة فِيْ قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والفضاء والتنقل. تشمل هذه الشركات والمؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ووكالة الإمارات للفضاء وسيمنز ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة والشركات التابعة له ومعهد الابتكار التكنولوجي وأسباير وتبريد وهانيويل وجامعة محمد بن زايد. حرم الذكاء الاصطناعي. .

توفر مدينة مصدر نظامًا حيويًا يدعم أنشطة التعليم والبحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا، وتمثل منصة استراتيجية تتيح للشركات اختبار التقنيات الجديدة وبناء شراكات مهمة على المستويين المحلي والعالمي، بالإضافة إلَّى جهُودها الرائدة فِيْ البناء مجمعات حضرية أكثر استدامة.