برامج إنقاذ صندوق النقد.. هل اقتربت من النفاد

فِيْ خضم الأزمات والتحديات، لجأت الدول والحكومات دائمًا إلَّى صندوق النقد الدولي بأمل ونداءات الإنقاذ .. ولكن هل سيكون هذا متاحًا باستمرار

استهلكت البلدان الأكثر هشاشة من الناحية المالية احتياطيات صندوق النقد الدولي الإضافِيْة التي تلقتها العام الماضي فِيْ شكل برامج إنقاذ لدعم عمليات الإصلاح، مما أدى إلَّى دعوات لحقن جديد لمساعدتها على التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.

استنفاد حقوق السحب الخاصة “الاحتياطية”

من جانبه، كشف مركز الاقتصاد وبحوث السياسات خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس عَنّْ أن الإصدار القياسي لصندوق النقد الدولي بقيمة 650 مليار دولار من الأصول الاحتياطية المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة (SDRs)، فِيْ أغسطس من العام الماضي “كان مطلوبًا بشكل عاجل”. وقد تم استخدامه بشكل شبه حصري من قبل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

حققت عملية التخصيص “نجاحًا ملموسًا”، حيث استخدمت 105 دول من أصل 190 دولة الاحتياطيات – موزعة بما يتناسب مع حصة كل دولة فِيْ الصندوق – إما لتخفِيْف الديون، أو الوصول إلَّى العملة الصعبة، أو المساعدة المالية، أو من خلال مزيج من الثلاثة. ومن بين تلك البلدان، استهلك أكثر من 30 دولة ما لا يقل عَنّْ 90٪ من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها.

يتم توزيع حقوق السحب الخاصة على أساس حصص الدول فِيْ صندوق النقد الدولي، ويذهب جزء كبير منها إلَّى الدول الغنية التي لا تحتاج إليها. تم تخصيص أكثر من نصف حقوق السحب الخاصة الجديدة للاقتصادات المتقدمة، مع 42٪ للاقتصادات الناشئة والنامية، و 3.2٪ فقط لمجموعة فرعية أصغر من البلدان منخفضة الدخل.

وحققت الولايات المتحدة، أكبر مساهم فِيْ الصندوق، فوائد بنحو 15.6 مليون دولار على حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة.

الدول الغنية .. وتوجه الموارد للدول الفقيرة

بدورها، دعت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، البلدان الغنية إلَّى إعادة توجيه بعض مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة إلَّى البلدان الأكثر احتياجًا، وروجت لفكرة توجيه دعمها من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، على الرغم من أن هذا لم يحدث بعد. دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الدول الغنية إلَّى التبرع بمخصصاتها وليس فقط إقراضها.

تكشف الأبحاث التي أجراها مركز الاقتصاد وبحوث السياسات أن 11 دولة فقط التزمت بإعادة توجيه مواردها إلَّى البلدان الفقيرة، ولم يتم تلقي أي أموال.

نتيجة لحَقيْقَة أن إعادة التوجيه لم تفِيْ بعد بوعودها، هناك جهد متزايد لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال إصدار إضافِيْ لحقوق السحب الخاصة، وفِيْ سياق الأزمات العالمية الإضافِيْة، مثل سعر الفائدة الزيادات، وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، والآثار غير المباشرة للحرب فِيْ أوكرانيا سيوفر تخصيص بحجم مماثل للعام الماضي 209 مليار دولار لهذه البلدان.

فِيْ يوليو / تموز، دعا أعضاء ديمقراطيون بارزون فِيْ الكونجرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى دعم ضخ موارد جديدة لدول صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. مرة أخرى فِيْ عام 2022، قبل انتخاب بايدن مباشرة، دعا وزير الخزانة السابق لاري سمرز، الذي قدم المشورة للحملة بشأن السياسة الاقتصادية، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون إلَّى إصدار “يزيد عَنّْ تريليون دولار”.

تتطلب مثل هذه الخطوة دعم 85٪ من حصة التصويت للاقتصاديات الأعضاء البالغ عددها 190 فِيْ المؤسسة، بالإضافة إلَّى تحديد أن هناك حاجة طويلة الأجل لمزيد من السيولة المالية على مستوى العالم حتى بعد أكبر احتياطيات فِيْ التاريخ.

يعد التضخم المصحوب بركود تضخم فِيْ البلدان النامية

يعتقد رئيس البنك الدولي ديفِيْد مالباس أن الاقتصاد العالمي قد يكون عالقًا فِيْ مستنقع التضخم المصحوب بالركود لبعض الوقت ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى من زيادة الإنتاج بشكل كبير.

وفقًا لبلومبرج، أوضح مالباس أنه من الصعب التخلص من الركود التضخمي.

خفض صندوق النقد الدولي فِيْ يوليو الماضي توقعاته للنمو العالمي للعامين الحالي والمقبل، وحذر من أن الاقتصاد العالمي قد يكون على وشك الدخول فِيْ ركود قريبًا. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي العالمي من المرجح أن يتباطأ إلَّى 3.2٪ هذا العام، أي أقل من 3.6٪ توقعه فِيْ أبريل نيسان و 4.4٪ فِيْ يناير.

وأضاف مالباس “التضخم المصحوب بالركود يعَنّْي تضخمًا أعلى مما تريد ونموًا أقل مما تريد، ويبدو واضحًا أننا موجودون هناك، ومن المحتمل أن يشيروا إلَّى ذلك فِيْ كتب التاريخ، على أنه فترة وجيزة”.

وتابع “لكن ما يقلقني على الدول النامية وذوي الدخل المنخفض هُو أن الركود التضخمي قد يستمر لفترة طويلة، وسوف يتضررون لأن التضخم يضر بهم، وبطء النمو يضر بهم فِيْ نفس الوقت”.

واقترح مالباس أن مساعدة الاقتصاد العالمي قد تأتي من “منتج التحكَمْ العملاق”، الذي يسمى الولايات المتحدة ؛ إنه أكبر اقتصاد، فكَيْفَ يمكنه إنتاج الكثير من كل الأشياء فِيْ وقت ترتفع فِيْه الأسعار ما هِيْ المعوقات التي تحول دون زيادة الإنتاج