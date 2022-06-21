برامج تمويل السيارات عبد اللطيف جميل 2022 – 1443 عروض تمويلية وتقسيط

عمل برامج عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات لتقديم العديد من التسهيلات سواء للمواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة فيما يتعلق بالحصول على السيارات الحديثة والمستعملة كذلك ، حيث تعمل الشركة العربية المتحدة للسيارات في هذا الصدد على تمكين الراغبين في امتلاك سيارة من الحصول على ما يريدون. تريد من خلال عروض الشركة المستعملة للبيع او الايجار وكذلك التمويل والتقسيط لجميع السيارات.

برامج عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عدد من الخدمات في مجال التقسيط وتمويل السيارات بما يتناسب مع احتياجات العملاء في هذا الصدد ، وتعتمد هذه البرامج على شروط معينة أعلنت عنها الشركة التي تأسست في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1945 ، ومن بين تلك الشروط المشار إليها هي حقيقة أن عمر العميل يزيد عن 18 عامًا ، ولديه بطاقة هوية وطنية سارية أو رقم إقامة للمقيمين في كلتا الحالتين.

عروض عبد اللطيف جميل 2022

تعتمد برامج تمويل السيارات لدى عبد اللطيف جميل لتأجير السيارات على نوعين من الأنظمة التي تتيح للعميل الاختيار بينهما:

الخيار الأول هو التأجير التمويلي.

الآخر خاضع لنظام المرابحة.

يمكن للعميل الحصول على أي من السيارات وفق هذه الأنظمة المعلنة من خلال نظام التمويل المباشر الذي يخضع له الأفراد لنظام المرابحة.

أو بالتعامل مع أي من الشركاء المعتمدين للسيارات من مختلف الماركات.

تقدم عبد اللطيف جميل السيارات المستعملة بالتقسيط

يشمل تمويل سيارات عبد اللطيف جميل عددًا من السيارات بسعر نقدي ، وتتميز بعدم دفع الرسوم الإدارية ، ومنها:

سيارة Coolray Basic والتي تمنح العميل فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا بقيمة شهرية 1،206 ريال سعودي.

وكذلك عرض Bainary Basic وقسطه الشهري 1.85 ريال على مدى 60 شهرًا.

أما بالنسبة لسيارة سادن ياتيس 103 ، فإن الأقساط التي تقدمها هي 874 ريالًا شهريًا ، مع فترة سداد ستين شهرًا.

بينما عرض Coolray Comfort يمنح العميل قيمة شهرية 206 ريال على مدى 60 شهرًا.

تويوتا 2022 عروض التقسيط

كما تقدم برامج تمويل السيارات في عبد اللطيف جميل عددًا من عروض سيارات تويوتا ، بما في ذلك: