برامج مساعدات الرعاية الاجتماعية الإماراتية mocd.gov.ae رابط تقديم مساعدة ومنافع تنمية المجتمع

تتميز برامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية mocd.gov.ae بسهولة التقدم للحصول على مساعدة مالية شاملة تغطي العديد من الفئات والمواقف الاجتماعية وبشروط بسيطة وسهلة. يمكنك التقديم لـ: رابط لتسجيل طلب الحصول على مساعدات مالية بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي سعي الدولة للارتقاء بالمواطنين ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على توفير حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم ، وهنا يأتي دور الإمارات الاجتماعي. برنامج الرعاية ، للعب دور فاعل في تحقيق الاستفادة من نظام الدعم في هذا التقرير سوف نستعرض كيفية التسجيل وتقديم طلب للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية الإماراتي والفئات المستفيدة ومقدار تلك المساعدة المالية حسب لكل حالة.

رابط لإنشاء ملف شخصي mocd.gov.ae لتسجيل طلب للحصول على مساعدة مالية

يجب أن نلاحظ أنه للاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعي ، يجب عليك أولاً إنشاء ملف تعريف للاستفادة من هذه الخدمة ، عليك التسجيل في إنشاء ارتباط الملف الشخصيو يتم تسجيل طلب المساعدة المالية من برنامج الرعاية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط إنشاء ارتباط الملف الشخصي .

. أدخل رقم المعرف الرقمي.

انقر فوق رمز التحقق من OTP.

اكتب رمز التحقق في المساحة المتوفرة.

املأ نموذج الطلب الخاص بك.

انقر فوق إرسال الطلب.

برامج المساعدة الاجتماعية الإماراتية mocd.gov.ae رابط لتقديم المساعدة والمزايا

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2001 يحدد الفئات المستفيدة التي يمكنها التقدم بطلب للحصول على مساعدة شهرية ، لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو المقيمين في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة من دول أخرى. أما الفئات المستفيدة فهي كالتالي:

الأرامل.

أيتام

المطلقات.

أصحاب الهمم هم أشخاص ذوو إعاقة.

كبار السن.

الآباء غير معروفين.

المعاق المريض.

الطلاب المتزوجين.

عائلات السجناء.

عاجز ماليًا.

النساء المهجورات.

لا تستطيع المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب كسب لقمة العيش.

يتم إضافة المزيد من الفئات بقرار من مجلس الوزراء.

وزارة تنمية المجتمع تسمح بتسجيل طلب الرعاية الاجتماعية

جعلت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية ذلك ممكناً لمواطني الدولة تقدم بطلب للحصول على مساعدة ماليةوذلك وفق شروط وضوابط وسياسات الرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة تنمية المجتمع. أما المستندات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب المساعدة المالية فهي كالتالي:

نسخة من الهوية الرقمية الإماراتية.

نسخة من جواز السفر.

صورة من خلاصة القيد.

وثيقة مصادر الدخل لـ “الأراضي والممتلكات والتراخيص التجارية”

وثائق لكل فئة

المساعدة المقدمة من قبل وزارة تنمية المجتمع الإماراتية تختلف وهي واحدة من برامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية “رابط طلب المساعدة المالية” وزارة تنمية المجتمع تحت مسمى الإعانات الاجتماعية ، وذلك ليشمل الفئات المحتاجة والأكثر احتياجاً لمظلة الرعاية الاجتماعية الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، من خلال مساعدة مالية مدفوعة شهرياً ، أو مساعدات طارئة ناتجة عن تعرض المستفيد لظروف طارئة خارج نطاق المستفيد. السيطرة ، أو قطع مع مبلغ كبير نسبيًا من المال لتأثيث أو تجهيز منزل ، على سبيل المثال.

المستندات المطلوبة لاستحقاقات برامج المنافع الاجتماعية

المستندات الطرف المصدر رب الاسرة: بطاقة هوية الإمارات الأصلية سارية المفعول.

نسخة إلكترونية من شهادة الراتب توضح الخصم التقاعدي

إقرار بعدم العمل (في حالة عدم العمل للفئة العمرية أقل من 60 سنة) (استمارة الكترونية توقعها الهيئة). حكومة دبي

هيئة تنمية المجتمع لأصحاب العمل الزوجة: إقرار بعدم العمل (في حال عدم العمل للفئة العمرية أقل من 60 سنة).

استمارة الكترونية موقعة من الهيئة. هيئة تنمية المجتمع الأبناء (فوق 18 سنة) غير المتزوجين والعاطلين عن العمل: إقرار بعدم العمل (في حالة عدم العمل والدراسة في الجامعات والكليات الخاصة) أو

نسخة الكترونية من استمرارية الدراسة والجدول الدراسي (في حالة الدراسة في الجامعات الحكومية). هيئة تنمية المجتمع

هيئة الدراسة مطلق: أصل وصورة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للمحتجزين

إعلان الحالة الاجتماعية (نموذج إلكتروني توقعه الهيئة).

إثبات حضانة الأطفال (تحديث حضانة الأطفال في محاكم دبي) أو (نسخة إلكترونية إذا كانت الحضانة من محاكم خارج إمارة دبي).

نسخة إلكترونية من إثبات النفقة أو اتفاقية التسوية + المركز المالي.

إثبات الدعم في حالة خروج الأطفال من الحضانة لمدة 18 عامًا أو أكثر (تحديث التبعية في محاكم دبي) أو (نسخة إلكترونية إذا كان الدعم من محاكم خارج إمارة دبي). محاكم الولاية

هيئة تنمية المجتمع

حكومة دبي أرملة: إعلان الحالة الاجتماعية (نموذج إلكتروني توقعه الهيئة)

الإعلام الشرعي (تحديث الإعلام الشرعي في محاكم دبي) أو (نسخة إلكترونية إذا كان الإعلام الشرعي من محاكم خارج إمارة دبي) محاكم الولاية

هيئة تنمية المجتمع المتزوج من غير الإماراتي: إقرار باستمرارية الزواج (في حال عدم إضافة الزوجة في دفتر عائلة الزوج) (استمارة إلكترونية توقعها الهيئة). هيئة تنمية المجتمع

وثائق الأرض والممتلكات المطلوبة

المستندات الطرف المصدر نسخة الكترونية من نسبة انجاز المسكن الجاري بناؤه مستشار

وثائق تسجيل السكن

المستندات الطرف المصدر رب الاسرة: نسخة إلكترونية من خطاب يفيد التسجيل في برنامج الشيخ زايد للإسكان موضحاً فيه إجمالي القرض أو القسط الشهري أو مبلغ المنحة برامج الإسكان

بيانات مجهول النسب تحت سن الحضانة 18 سنة

المستندات الطرف المصدر • نسخة إلكترونية من إثبات الكفالة محاكم الولاية

الفئات المستبعدة من شروط استحقاق المساعدة الاجتماعية

وضعت حكومة الإمارات قانوناً ينظم شروط استحقاق المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة. ينص هذا القانون على أن المواطنين المقيمين في دولة الإمارات هم وحدهم الذين يحق لهم الحصول على المساعدة الاجتماعية. أما الجهة التي تمنح هذه المساعدة فهي منوطة بوزارة تنمية المجتمع ، لكن القانون استثنى بعض الفئات من هذه الشروط. ومن بين الفئات المستبعدة المواطنة المتزوجة من أجنبي ، حيث تستحق المرأة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية نيابة عنها وعن أطفالها ، إلا في حالات محددة:

الزوج لديه إعاقة مرضية ، أو إعاقة تمنعه ​​من العمل.

حبس الزوج أو حبسه مدة لا تقل عن شهرين.

إبعاد الزوج عن البلاد.

لا يحق للمواطن المتزوجة من أجنبي المساعدة الذاتية إلا إذا لم يكن للزوج دخل لسبب خارج عن إرادته

إذا كان دخل الزوج أقل من المتوسط ​​المطلوب لتلبية احتياجات الأسرة.

يحق للمواطن الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي الحصول على مساعدة اجتماعية عن نفسها وعن أطفالها.

يحق لها الحصول على مساعدة اجتماعية أجنبية إذا كانت مطلقة أو أرملة من زوج مواطن ، وأنجبت أطفالا تحت وصايتهم داخل الدولة ، وليس لديها دخل أو معيل قادر.

لا يقتصر موضوع المساعدة على الجهات الحكومية والوزارات فقط ، بل هناك مساعدة للتوظيف من خلال مؤسسة الشيخ زايد الخيرية للمساعدات المالية والعينية المذكورة سابقاً. للمؤسسة دور بارز بخلاف التوظيف من خلال رابط لمؤسسة الشيخ زايد لتوظيف الإماراتيين، zayedchf.gov.ae، يمكن من خلالها التقديم على إحدى الوظائف التي تقدمها المؤسسة.

وبهذا نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير أهم مميزات برامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية من خلال “رابط تقديم المساعدة المالية” لفوائد تنمية المجتمع الإماراتي ، الفئات المستبعدة من شروط الاستحقاق. للحصول على المساعدة الاجتماعية والمستندات والمستندات المطلوبة لاستحقاقات برامج المنافع الاجتماعية ، وفي حال وجود أي استفسارات أو أسئلة يمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل هذا التقرير ، وسنعمل جاهدين للرد على جميع استفساراتك