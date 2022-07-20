بربع كوب من الزيت اعملي فطائر السكر الهشة بطعم مميز لفطور شهِيْ وصحي

اقامة كعك السكر كعكات لذيذة. التي يحبها كثير من الناس ويقبلونها على الفطور مع فنجان شاي أو حَلْيب، وهنا سنقدمها لك بطريقة سهلة ورخيصة حتى تتمكن سيت البيت من تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل، وتحتوي فطائر السكر على عدة بسيطة ورخيصة. المكونات المتوفرة فِيْ كل منزل لأنها تحتوي على كَمْية كبيرة من أحد العناصر الغذائية المفِيْدة لصحة الجسم، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها لا تستغرق الكثير من الوقت، وهنا يتم من خلال موقعنا يعلمني فلنلتقي كيفِيْة صنع فطائر السكر الهشة لوجبة فطور صحية ولذيذة.
مكونات لصنع فطائر السكر
يتضمن فطائر السكر بمكونات مختلفة بسيطة وغير مكلفة متوفرة فِيْ كل منزل، دعونا نتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –
- 3 ملاعق سكر.
- ربع كوب زبادي دافئ.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 أكواب دقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- قليل من الملح.
- ربع كوب زيت.
- نصف ملعقة صغيرة هِيْل.
- 3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.
- كوب ماء دافئ.
طريقة التحضير وطريقة التحضير.
لتحضير فطائر السكر بطريقة سهلة وناجحة لابد من اتباع بضع خطوات بسيطة لنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –
- أحضر كوبًا من الماء الدافئ واخلط الخميرة مع السكر واتركها لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتفاعل.
- ثم أضيفِيْ الحَلْيب والزيت والفانيليا والهِيْل واخلطيهم جيدًا فِيْ وعاء بلاستيكي عميق.
- ثم نضيف الطحين مع الملح ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة على الأقل، ثم نصنع الكرات بها ثم ننشرها على شكل مستطيل.
- ثم نقوم بتنظيفها بالزبدة المذابة ونقوم بعمل شقوق فِيْ المنتصف، ثم نلفها على جانب واحد، ثم نلفها حتى تصبح حَلْزونًا، ويمكن أيضًا تشكيلها حسب الرغبة.
- ثم نجهز صينية مدهُونة بورق برشمان ونكدس عليها البان كيك، ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم نرسم وجهها بالحَلْيب ونرشها بالسكر.
- ثم نضعها فِيْ الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
- وهنا قدمنا أحَلْى كعكات السكر لأحَلْى المعجبين هنا وعلى الشفاه.