بربع كوب من الزيت اعملي فطائر السكر الهشة بطعم مميز لفطور شهِيْ وصحي

اقامة كعك السكر كعكات لذيذة. التي يحبها كثير من الناس ويقبلونها على الفطور مع فنجان شاي أو حَلْيب، وهنا سنقدمها لك بطريقة سهلة ورخيصة حتى تتمكن سيت البيت من تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل، وتحتوي فطائر السكر على عدة بسيطة ورخيصة. المكونات المتوفرة فِيْ كل منزل لأنها تحتوي على كَمْية كبيرة من أحد العناصر الغذائية المفِيْدة لصحة الجسم، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها لا تستغرق الكثير من الوقت، وهنا يتم من خلال موقعنا يعلمني فلنلتقي كيفِيْة صنع فطائر السكر الهشة لوجبة فطور صحية ولذيذة.

مكونات لصنع فطائر السكر

يتضمن فطائر السكر بمكونات مختلفة بسيطة وغير مكلفة متوفرة فِيْ كل منزل، دعونا نتعرف عليها، وهِيْ كالتالي –

3 ملاعق سكر.

ربع كوب زبادي دافئ.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

قليل من الملح.

ربع كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة هِيْل.

3 ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير وطريقة التحضير.

لتحضير فطائر السكر بطريقة سهلة وناجحة لابد من اتباع بضع خطوات بسيطة لنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –