برتغالي جديد يقترب من تدريب منتخب مصر خلفاً لإيهاب جلال

واصل مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تكثيف مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية من أجل تعيين مدرب جديد لتولي التوجيه الفني للفريق الأول المصري، خلفا لإيهاب جلال، الذي أقيل في الأيام القليلة الماضية بسبب لنتائج سيئة.

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن البرتغالي باولو سوزا، المدرب السابق للمنتخب البولندي، دخل بقوة في دائرة المرشحين لتولي التوجيه الفني للاختيار خلال الفترة المقبلة، بعد فشل الاتفاق. مع مواطنه كارلوس كيروش.

حاز سوزا على ثقة الثنائي حازم إمام ومحمد بركات أعضاء المجلس والمسؤول عن اختيار المدرب.

وتولى باولو سوزا، 51 عامًا، تدريب منتخب البرتغال تحت 16 عامًا إلى جانب منتخب بولندا، بالإضافة إلى العديد من الأندية، وأهمها فيورنتينا الإيطالي وليستر سيتي وفلامنجو البرازيلي وفرنسي بوردو.

وفي سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس الماضي، عن التصنيف الشهري للفرق، بعد الانتهاء من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

شهدت تصنيفات يونيو تراجع مصر، حيث وصلت إلى المركز 40 على مستوى العالم والسادس في إفريقيا، حيث تراجعت 8 مراتب في وقت واحد، بعد أن احتلت المرتبة 32 على مستوى العالم والرابعة في القارة.