ماهو برج كاميلا زوجة تشارلز الثالث، تعتبر الأميرة كاميلا من ابرز واشهر الشخصيات اللامعة في المملكة المتحدة والتي شغلت عدة مناصب مهمة ومرموقة في المملكة المتحدة وهي تندرج الأسرة المالكة البريطانية واسمها الحقيقي كاميلا روز ميري شاند وهي متزوجة من تشارلز الثالث ولديها منه اثنان من الأولاد وهما لورا لوبيز وتوم بيكر بولز وهي معتنقة الديانة المسيحية وتبلغ حاليا من العمر حوالي 75 سنة.

كاميلا زوجة تشارلز ويكيبيديا

كاميلا “كاميلا، ملكة المملكة المتحدة” أو ما يسمى في الأوراق الرسمية كاميلا روز ميري شاند هي قرينة ملكة تشارلز الثالث ملك بريطانيا، حيث مُنحت الملكة كاميلا الأمر الملكي الفيكتوري، وكاميلا هي الزوجة الثانية للملك تشارلز حيث تزوج الزوجان بعد انفصاله عن زوجته الأولى الأميرة ديانا بحوالي سبع سنوات وبالتحديد في التاسع من أبريل 2005، جدير بالذكر أن كاميلا لا تنتمي لعائلة أرستقراطية كما هو متعارف عليها والدها عملت كرائد في الجيش البريطاني، وتزوجت من الرائد أندرو باركر بولز قبل زواجها من الملك تشارلز الثالث، وأنجبت منه طفلين.

سيرة كاميلا تشارلز الذاتية

تمثل سيرة كاميلا روز ماري بروس شاند، المشهورة باسم كاميلا تشارلز الثالث، زوجة ملك بريطانيا، بالنقاط التالية

الاسم كاميلا روز، ميري بروس شاند.

الاسم الانكليزي كاميلا، دوقة كورنوال.

اسم الأم روزاليند شاند.

اسم الأب ملكة تشارلز الثالث.

الاسم المستعار كاميلا.

العنوان دوقة كورنوال.

الميلاد 17 يوليو 1947 م.

تاريخ المعمودية 1 نوفمبر 1947 م.

الميلاد مستشفى كينجز كوليدج – المملكة المتحدة.

الإقامة كلارنس هاوس – بريطانيا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الأبناء توم بيكر بولز – لورا لوبيز.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الأدب الفرنسي.

اللغة الإنجليزية.

لغات أخرى الفرنسية.

الجنسية بريطاني.

الدين والمعتقد المسيحية.

المهنة ناشط وأرستقراطي مدير عدد من الجمعيات الخيرية.

التكريم حاصل على وسام الاستحقاق من الصليب الأكبر.

برج كاميلا زوجة تشارلز الثالث

ولدت القرينة الملكة كاميلا تشارلز في برج السرطان حيث ولدت في السابع عشر من يوليو عام 1947 م في مستشفى كينجز كوليدج بالمملكة المتحدة، وتم تعميدها في الأول من نوفمبر عام 1947 م، وتزوجت لأول مرة خلال السبعينيات من القرن الماضي على الأرجح، كانت مرتبطة رسميًا بالملك تشارلز في عام 2005 م.

تشارلز الثالث زوج الأميرة كاميلا ويكيبيديا

تشارلز الثالث “تشارلز فيليب آرثر جورج” هو ملك بريطانيا الحالي خلفًا للملكة إليزابيث الثانية، وأهم المعلومات عنه ما يلي

الاسم الكامل تشارلز فيليب آرثر جورج.

اسم الأب فيليب آرثر جورج دوق إدنبرة.

اسم الأم إليزابيث الثانية / ملكة بريطانيا.

تاريخ الميلاد 14 نوفمبر 1948 م.

مكان الميلاد قصر باكنغهام، المملكة المتحدة.

الجنسية بريطاني.

اللغة الأم الإنجليزية.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في الآداب.

ألما ماتر جامعة كامبريدج / الكلية البحرية الملكية وكلية رويال لاند.

الحالة الاجتماعية متزوج مرتين.

اسم الزوجة الأميرة ديانا، أميرة ويلز / الأميرة كاميلا، دوقة كورنوال.

أسماء الأطفال الأمير وليام والأمير هاري.

أبناء كاميلا من تشارلز الثالث

لم تنجب كاميلا أطفالًا من الملك تشارلز الثالث، حيث كان زواجهما متأخرًا جدًا في عام 2005 وأنجبت بالفعل طفلين من زوجها الأول، كما أنجب الملك تشارلز الأميرة ديانا، الأمير هاري والأمير وليام.

ماهو برج كاميلا زوجة تشارلز الثالث كونها من ابرز الشخصيات النسائية في المملكة المتحدة البريطانية وان الملكة كاميلا تشارلز منتمية لبرج السرطان وبالاضافة الى ذلك فان الأميرة كاميلا تندرجالى اسرة أرستقراطية وتزوجت الاميرة كاميلا مرتين الأولى كانت من الرائد أندرو باركر بولز والزوج الثاني تشارلز الثالث.