برج من أعواد الخيزران يكافح الحر بتبريد موفر للطاقة

وثق مقطع فيديو متداول استخدام برج من أعواد الخيزران ليبرد أثناء الطقس الحار ودرجات الحرارة المرتفعة.

يستخدم هذا البرج أعواد الخيزران للتهدئة في الطقس الحار. عندما يسقط الماء من العصي عن طريق الجاذبية، فإنه يتسبب في انخفاض درجة الحرارة بمقدار 6 درجات مئوية.

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– د عبد الله محمد عسيري | ام عسيري 🇸🇦 (aasiri) 20 يوليو 2022

أظهر مقطع الفيديو صنع جهاز تبريد موفر للطاقة من أعواد الخيزران، حيث يسقط الماء من العصي بفعل الجاذبية، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة بمقدار 6 درجات مئوية.

مواجهة موجة الحر

يساعد هذا التصميم المبتكر في التعامل مع موجات الحرارة، خاصة في الغابات والمدن الساحلية والمناطق الجافة، التي شهدت مؤخرًا طقسًا حارًا وحارًا جدًا، مما تسبب في حرائق في العديد من الدول الأوروبية.