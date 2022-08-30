برشلونة يشتبك مع النصر.. ما علاقة مانشستر سيتي

تعثرت مؤخرا مفاوضات نادي النصر مع برشلونة، مساء الثلاثاء، بشأن ضم النجم البوسني ميراليم بيانيتش، قبل أقل من 48 ساعة من نهاية سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022.

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حقق فريق النصر لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، فِيْ التعاقد مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، وعبد الرحمن. غريب.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن الرئيس جوان لابورتا من تكوين فريق قوي للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، من خلال ضم نجوم من الدرجة الأولى فِيْ أوروبا، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي، والدنماركي أندرياس كريستنسن.، والبرازيلية رافِيْنيا.

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وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يعقد اجتماعا عاجلا مع المدير الرياضي ماتيو جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل حسم موقف اللاعبين، سواء رحلوا أو انضموا، قبل انتهاء السوق الصيفِيْ فِيْ سبتمبر. 1.

رفض برشلونة، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية “جيرارد روميرو”، العرض الرسمي الأول بالفوز، بخصوص ميراليم بيانيتش.

وقدم النصر عرضًا تضمن تولي خدمات بيانيتش، على سبيل الإعارة، حتى صيف 2023، بدفع 70٪ من راتب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهُو ما رفضه برشلونة.

ويريد برشلونة أن يدفع النصر 100٪ من راتب بيانيتش، حتى يتمكن بحسب قوانين الدوري الإسباني من تسجيل اسم البرتغالي برناردو سيلفا، قبل ضمه خلال ساعات قليلة، من مانشستر سيتي.

يقدر راتب بيانيتش مع برشلونة بحوالي 9 ملايين يورو.

ويسعى النصر لضم النجم البوسني ميراليم بيانيتش، بناء على طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي أشرف على تدريباته فِيْ روما بإيطاليا من 2013 إلَّى 2016.