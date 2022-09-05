برشلونة “يفاجئ” النصر.. ويوافق على انتقال بيانيتش إلَّى هذا النادي!

وافق نادي برشلونة الإسباني، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الواردة مساء الاثنين، على رحيل النجم البوسني ميراليم بيانيتش، فِيْ صيف عام 2022، بعد أن كان على بعد خطوات من إتمام انتقاله إلَّى النصر.، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.

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واستقر فريق النصر لكرة القدم فِيْ صيف عام 2022 بجلب 5 لاعبين وهم عبد الرحمن غريب والبرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإسباني ألفارو جونزاليس والإيفواري جيسلان كونان. التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

فوز برشلونة مفاجآت … ويوافق على نقل بيانيتش لهذا النادي!

وأشار الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين، إلَّى أن النجم البوسني ميراليم بيانيتش، تلقى عرضًا رسميًا وافق عليه برشلونة، على أمل الحصول عليه. التخلص من خدمات اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مع انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023.

وأوضح أن العرض الرسمي الوحيد الذي وصل برشلونة الإسباني مقابل بيانيتش جاء من الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن الشارقة طرح عرضاً رسمياً على طاولة برشلونة لشراء نجم منتخب البوسنة والهرسك صيف 2022، وأضاف أن النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا يريد إنهاء اتفاقه مع النادي من الإمارات، بشرط موافقة Pjanic أولاً على الشروط الشخصية.

اقترب النجم البوسني ميراليم بيانيتش من تحقيق النصر، بحسب الصحفِيْ جيرارد روميرو، الذي أكد فشل المفاوضات مع برشلونة، فقط من أجل قيمة الراتب السنوي. (انظر التفاصيل من خلال الموقع الرسمي)

بدأ النصر موسم 2023 بفوز وخسارة فِيْ مسابقات الدوري السعودي الروشن، فِيْما بقي برشلونة فِيْ موقع جيد تحت قيادة المدرب تشافِيْ هِيْرنانديز، بعد أن تجنب الخسارة فِيْ الجولات الأربع الأولى من الدوري الإسباني.