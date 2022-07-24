برقم الترشيح .. هُنا رابـط الاستعلام عن نتائج بكالوريا لبنان الثانوية لاستخراج نتيجة البريفِيْه المرحَلْة المتوسطة 2022

تأخرت نتائج الثانوية اللبنانية ولم تظهر بعد، الأمر الذي تسبب فِيْ حالة من القلق التي تجتاح لبنان، خاصة مع ظهُور أنباء تؤكد اقتراب نتائج الثانوية اللبنانية فِيْ جميع المحافظات. مدن لبنانية. بعد ذلك نشرح تفاصيل خطوات الاطلاع على نتائج البكالوريا اللبنانية 2022 الكترونيا.

تعرف على نتائج البكالوريا اللبنانية 2022

لاستخراج نتائج البكالوريا اللبنانية فور اعتمادها وظهُور النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية

أولاً، ستقوم بإدخال ارتباط إلى موقع ويب وزارة التربية اللبنانية الرسمي.

ثم اكتب رقم ترشيح الطالب.

ثم اختر نتيجة الجلسة الأولى.

ثم أدخل اسم المدرسة وانقر فوق عرض النتائج لتظهر لك النتيجة فِيْ الدرجات.

وزارة التربية اللبنانية

قدمت وزارة التربية اللبنانية سلسلة من الخدمات التربوية للأطفال والكوادر التربوية بهدف تطوير التعليم فِيْ دولة لبنان، ومن أبرز خدمات وزارة التربية اللبنانية الارتباط بظهُور النتيجة . للتشاور من خلال رقم ترشيح الطالب.

وقد أقامت الوزارة امتحانات للطلاب دون تعقيدات ليتمكن الطلاب من الحصول على درجات عالية حيث وصلت الامتحانات إلى مستوى الطالب العادي.

كَمْا وفرت للطلاب كل سبل الراحة للطلاب أثناء سير عملية الامتحان، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين، والتشاور معهم إلكترونيًا ومعرفة نتائجهم فِيْ المؤهلات.

أما مَوعِد نتيجة البكالوريا اللبنانية، فقد تأخر بالفعل عن مَوعِدها المعتاد، ومن المقرر إعلان نتيجة البكالوريا اللبنانية والرجوع إليها رسميًا بعد فترة وجيزة من مصادقة وزير التربية اللبناني عليها. .

أشارت وزارة التربية اللبنانية إلى أن معدلات النجاح هذا العام أعلى مما كانت عليه فِيْ السنوات السابقة. هذا العام، كلفت الوزارة لجنة متخصصة للتصحيح داخل مقر الوزارة. تم تمييز مقررات الطلاب فِيْ امتحاناتهم بشفافِيْة وبدون تحيز. ومن المنتظر أن تظهر نتائج الثانوية اللبنانية خلال ساعات قليلة.