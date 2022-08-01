برقم الجلوس الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بعد ايام

رَابِطْ التحقق من نتائج الثانوية العامة 2022 حيث ينتظر الطلاب فِيْ مناطق مختلفة من الجمهُورية فِيْ هذا الوقت لمعرفة نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022، بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات البكالوريا للطلبة الجولة الأولى خلال الأيام الماضية بناءً على جدول الامتحانات المعتمد رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفِيْ هذا السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا يتضمن مَوعِد إعلان نتائج الثانوية العامة هذا العام. وكيفِيْة الحصول على النتيجة الكترونيا وسنراجع من خلال هذه السطور الرَابِطْ وخطوات استخلاص نتائج البكالوريا 2022 وتاريخ نشر النتائج.

رَابِطْ للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 لجميع المحافظات

كشفت وزارة التعليم الفني رسمياً عن الموقع الإلكتروني المخصص لاستخراج نتائج طلاب الثانوية العامة، وهُو الموقع الرسمي لوزارة التعليم الفني، فِيْ إطار تسهِيْل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج مباشرة باستخدام مقعد الطالب. الرقم، حيث يتم الرجوع إلى النتائج باتباع هذه الخطوات.

فِيْ البداية، يجب على الطالب أو الوصي الدخول مباشرة موقع وزارة التعليم الفني.

وبعد ذلك يتم اختيار الخدمات للطلاب من خلال الموقع.

يتم تحديد الاستعلام عن نتائج الشهادة العامة الثانوية من بين الخيارات المتاحة.

تم إدخال رقم مقعد الطالب بشكل صحيح.

ثم أدخل جميع بيانات الطالب، ثم اختر الأيقونة لاستخراج النتيجة لتظهر مباشرة.

مَوعِد إعلان نتائج الشهادة العامة الثانوية 2022

بناءً على البيان الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن نتائج طلاب المرحَلْة الثانوية لهذا العام بخصوص امتحانات الجولة الأولى لعام 2022، فقد أكدت أن نتائج شهادة الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها رسميًا فِيْ نهاية العام من الأول. أسبوع أغسطس الحالي بعد الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الامتحانات للطلاب بشكل فوري ومراقبة جميع النتائج والدرجات من خلال مراكز التصحيح المعتمدة من وزارة التربية والتعليم ونشرها فِيْ جميع المحافظات بشكل عام، بحيث يتم عرض النتائج إلكترونياً. تفعيل الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.