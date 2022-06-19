برقم الجلوس قريباً معرفة نتيجة الدبلومات الفنية زراعي – صناعي – فندقي ثلاث وخمس سنوات

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ، حيث تمثل هذه المرحلة التعليمية مرحلة فاصلة للطلاب ، حيث يحددون بناءً على درجاتهم الكليات والمعاهد التي سينضمون إليها وفقًا لدرجاتهم. التنسيق ، ولم يمض وقت طويل على انتهاء الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام التي أداها الطلاب خلال الامتحانات التحريرية في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة اللجان على مستوى الجمهورية ، فيما يتعلق بامتحانات الدبلوم الفني. بأبنائها المختلفين ، وينتظر الطلاب الاعتماد الرسمي للنتيجة لمعرفة نتيجة الشهادات الفنية ، في تصريح لنائب وزير التربية والتعليم “محمد مجاهد” أن نتيجة الدبلومات الفنية بأقسامها الثلاثة ” التجاري والصناعي والزراعي “خلال الأسبوع المقبل بمجرد اكتمال عمليات التصحيح والموافقة عليها ب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “طارق شوقي” حيث يمكن لجميع الطلاب من مختلف المحافظات معرفة نتيجة الشهادات الفنية بالاسم ورقم المقعد بمجرد ظهورها على موقع الوزارة.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

تقوم لجان التصحيح في جميع المديريات التربوية التابعة لوزارة التربية والتعليم بأعمال التصحيح ومراقبة الدرجات لاعتماد النتيجة وتقديمها على بوابة التعليم الفني. وأن تكون النتيجة حزينة من اليوم الثاني لظهورها ، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بعد الكشف عن ظهورهم الرسمي من قبل الوزارة ، من خلال الموقع المخصص لتقديم نتائج الطلاب إليه فور ظهورهم. تمت الموافقة عليها من قبل الوزير ، وسنشرح اليوم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادات الفنية بالاسم ورقم المقعد.

رابط للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم المقعد 2022

نشرح لجميع طلاب الدبلومات الفنية طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الدبلوم الفني المعتمد من وزارة التربية والتعليم والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه للطلبة بمجرد الموافقة عليها رسميًا ، لكون البحث من قبل نشطاء لنتائج الشهادات التقنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يحتاج الطلاب إلى معرفة نتائجهم في أسرع وقت ممكن لتحديد مصيرهم. فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم المقعد: