برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني عبر بوابة الخدمات التعليم بالازهر الشريف azhar.eg

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن بدء ظهور نتائج مدرسة الأزهر الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي تخدم طلاب الأزهر بجميع فصولهم ، بعد اعتماد النتائج من قبل شيخ الأزهر ووكيل الأزهر لقطاع المعاهد الأزهرية. الأزهر الشريف لنتائج بحث المرحلة الابتدائية.

نتيجة شهادة الأزهر الإعدادية 2022

وعلى صعيد متصل ، بلغت نسب نجاح طالبات الأزهر الشريف من الفتيات نحو 83.43٪ في المرحلة الابتدائية ، وبلغ عدد الطالبات اللائي تقدمن للامتحانات 69،940 بنسبة نجاح 75٪ ، بالإضافة إلى نسبة نجاحهن. بلغ معدل النجاح الإجمالي في المرحلة الإعدادية 70٪ من إجمالي عدد الطلاب 75662 طالباً

رابط بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg

يمكن لكل طالب يرغب في الحصول على نتائج المرحلة الإعدادية والابتدائية الأزهر الدخول إلى منصة بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى رابط موقع بوابة الأزهر .

. اختر فصلك الدراسي

اكتب رقم مقعدك أو رقمك الوطني

انقر على كلمة الاستعلام.

انتظر ثوان حتى تظهر نتائج الشهادة الإعدادية للأزهر 2022

توزيع شهادات اعدادية الازهر 2022

أعلنت إدارة الأزهر الشريف ، عن توزيع درجات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في مختلف المناهج التي تم اعتمادها لطلبة الصف الثالث الأزهر ، وهي كالتالي:

أصول الدين 100 درجة.

اللغة العربية 100 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

فقه 50 درجة.

القرآن الكريم 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

علم 40 درجة.

لغة أجنبية 40 درجة.

الثقافة الإسلامية 20 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية مع الرقم الوطني

اعتمد الدكتور محمد الجويني وكيل الأزهر الشريف نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية وكذلك الامتحانات للمصريين في الخارج ، حيث حققت معدلات نجاح أعلى من العام الماضي كمعاهد الأزهر. جعل القطاع من الممكن معرفة النتائج عن طريق إدخال بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام بالاسم ورقم المقعد على نتائج الشهادة الإعدادية والشهادة الابتدائية بالأزهر الشريف للفصل الدراسي الثاني 2022