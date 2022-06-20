“برقم المقعد” نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 الدور الأول بقطر | نتائج الثانوية العامة على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر

نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر هذا ما تزداده محركات البحث من طلاب المدارس الثانوية في دولة قطر العربية ، بعد ما كشفت عنه وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر ، موعد إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانوية ، خلال ساعات من الآن ويمكن لجميع الطلاب استخراج النتائج بطريقة إلكترونية سلسة دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة أو الطالب لرؤية النتيجة من هناك ، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير أقصى درجات الأمان للطلاب وعائلاتهم لمنع الازدحام أمام مقرات المدرسة والاختلاط بينهم ، وفي الفقرة التالية نتعرف مع طلابنا على خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 في قطر الجولة الأولى.

نتيجة الثانوية العامة 2022 قطر الجولة الأولى

جدير بالذكر أن طلابنا أنهوا امتحاناتهم الخاصة للعام الدراسي 2021/2022 في 13 يونيو ، وتم تكريم جميع الطلاب لأوراق الامتحانات التي كانت تتبع النظام الاختياري ، وبعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم للمواد المخصصة لهم. وزادت مشاعر الخوف والقلق بشأن إعلان النتيجة في قصي حد ظهر اليوم الاثنين 20 يونيو بحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم في قطر على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر”. .

وبحسب ما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر ، فقد تم الانتهاء من مهام التصحيح الخاصة بأوراق إجابات الطلاب ، وجاري العمل الآن لاعتماد النتيجة رسميًا وإعلانها. بعد ذلك يقوم الطلاب بمراجعة نتائج الشهادة الثانوية في الجولة الأولى باتباع الخطوات التالية.

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