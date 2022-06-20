“برقم الهوية” الاستعلام عن مقطوعة العوائد السنوية عبر وزارة المالية والمنصة الوطنية الموحدة [mof.gov.sa]

الاستفسار عن العوائد السنوية التي يتم صرفها لعدد من الفئات الخاصة من الشعب السعودي ، حيث تقرر وزارة المالية في المملكة المبالغ الواجب دفعها للمحتاجين مرة في السنة فيما يسمى بالعوائد التي يتم صرفها إلى مباشرة من الوزارة ، وكثرة الفئات التي أعلنت عنها الوزارة تتقدم لها كل عام بما في ذلك الإقرارات ، وعليهم تقديم الطلب حسب الشروط المنصوص عليها على الرابط الرسمي لوزارة المالية أو من خلال المنصة الوطنية الموحدة.

“برقم الهوية” للاستعلام عن العوائد السنوية من خلال وزارة المالية والمنصة الوطنية الموحدة [mof.gov.sa]

ومن بين الخدمات العظيمة التي تقدمها مؤسسات المملكة لخدمة المواطن السعودي ، تشارك وزارة المالية أيضًا في تقديم الخدمات المالية والمعلوماتية. هناك العديد من الهيئات والمؤسسات في المملكة التي تقدم لهم برامج مميزة ، كما أن هناك مؤسسات لها دور في خدمة المحتاجين ، وعدد من الوزارات المعنية بتلقي طلباتهم كل عام ، مثل وزارة الإنسان. الموارد والتنمية الاجتماعية التي تنفق نظام رواتب الضمان الاجتماعي أو التأهيل الشامل للعاجزين أو المعوقين ، كما تشارك وزارة المالية بالمملكة في دعم عدد من الفئات.

شروط تقديم الدعم من وزارة المالية 1443

يجب الالتزام بشروط الفئات المشمولة بالدعم بشرط أن يتم تقديم الطلب بالخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. الفئات هي كما يلي:

فئة الأرامل اللاتي لم يتزوجن ولم يكن لهن معيل.

وكذلك فئات المطلقات اللاتي لم يتزوجن ولا يوجد من يعولهن.

الأولاد القصر دون سن 18 بشرط ألا يكون له معيل.

الفتيات غير المتزوجات اللاتي ليس لهن مصدر دخل.

يتم تقديم المستندات الشخصية لمقدم الطلب ، والتي تثبت أيضًا الحاجة إلى ذلك وأنه ليس لديهم دخل.

لا يتعين على مقدم الطلب امتلاك عقار ويقر بصحة المعلومات المقدمة.

موعد صرف العوائد السنوية للمقبول

يتم تحديد موعد الصرف في الشهر الأول من كل عام هجري ، على أن يتم تحديد التاريخ عند دخول الشهر ، ويتم قبول مقدم الطلب بعد تقديمه واتباعه جميع الشروط اللازمة. وتتميز طلبات وزارة المالية بالقبول الفوري بعد التسجيل خاصة لمن ثبتت حاجته الفعلية.

خطوات الاستعلام عن العوائد السنوية المقطوعة (محرم 1444)

يتم التقديم والاستفسار من خلال رابط وزارة المالية أو من خلال المنصة الوطنية الموحدة مع حساب المستفيد بالخطوات التالية: