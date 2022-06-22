برقم الهوية .. خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1444 وتقديم اعتراض على الدعم

تعمل جميع المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية ، المسؤولة عن تقديم الدعم الحكومي ، على بحث شامل ودقيق عن المستفيدين الفعليين من الدعم المالي المقدم من الدولة ، من أجل التمكن من رفع مستوى الدخل المنخفض والمتوسط. وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء ، ومساعدتهم على توفير أساسيات ومستلزمات الحياة اليومية. لذلك فإن هذه المؤسسات تدعو جميع المواطنين الذين يتلقون هذا الدعم لتحديث بياناتهم الشخصية المسجلة في برنامج حساب المواطن كل فترة زمنية أو عند طلب التحديث ، وفيما يلي سنعرض طريقة تحديث البيانات عبر الإنترنت عبر الوطني. رقم الهوية هنا نستعرض خطوات تحديث بيانات حساب مواطن برقم الهوية 1444.

خطوات تحديث معلومات حساب المواطن الكترونيا.

تفضل بزيارة الموقع حساب المواطن بريد.

انقر فوق رمز كلمة المرور الموجود أعلى يسار الشاشة.

قم بتسجيل جميع المعلومات للدخول إلى موقع حساب المواطن ، مثل:

رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

انقر فوق زر تسجيل الدخول.

انقر فوق رمز مربع تفاصيل الطلب.

انقر فوق الزر إدارة المرفقات.

تسجيل كافة البيانات الموجودة على الموقع وفي حال حدوث أي تغيير في الدخل أو الممتلكات يجب كتابة المعلومات الجديدة بدقة.

انقر فوق {التالي.

انقر فوق الخيار لقبول الإعلان.

انقر فوق الزر حفظ.

بعد الانتهاء من الخطوة الأخيرة ، تكون قد انتهيت من تحديث البيانات ، وقد يتعرض صاحب الحساب الذي لم يحدّث بياناته إلى تعليق دائم للدعم.

كما يمكن تحديث البيانات من خلال زيارة منصة أبشر للأفراد ، وتسجيل بيانات حساب المواطن ، والوصول إليها ، واتباع الخطوات الموضحة أمامك.

في حالة رفض طلب دعم لبرنامج حساب المواطن ، يسمح لك الموقع بتقديم اعتراض أو شكوى ، ثم إعادة النظر في الطلب.

كيف يمكنك معرفة قيمة دعمك في برنامج حساب المواطن باستخدام حاسبة التقدير؟ pic.twitter.com/i8ehIL9f20 – حساب مواطن (citizenaccount) 25 مايو 2022

خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن

أتاحت المملكة العربية السعودية تقديم اعتراض على حساب المواطن إلكترونيًا ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم إدخال موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

ثم اضغط على زر الدخول.

ثم املأ المعلومات المطلوبة.

ثم انقر فوق الدراسة الأهلية.

بعد ذلك ، تتم مراجعة جميع التنبيهات ، ثم الضغط على لتقديم اعتراض.

ثم اضغط على نوع المرفق واملأ البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على اضافة واكتب اسماء الافراد المشمولين.

ثم انقر فوق استعراض الملف.

ثم أضف نسخة من الوثيقة.

انقر فوق تحميل الملفات ، وسيتم إرسال الاستئناف بنجاح.

في النهاية يتم دراسة طلب الاعتراض المقدم على حساب المواطن ، وذلك لتحديد أهلية الفرد لتلقي الدعم المقدم من حساب المواطن.