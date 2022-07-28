برقم الهُوية .. التحقق من المخالفة المرورية فِيْ السَعُودِيْة 1444 عبر منصة أبشر

يمكن لجميع مالكي المركبات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التحقق بسهُولة من المخالفات المرورية برقم الهُوية الوطنية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السَعُودِيْة.

خطوات التحقق من المخالفة المرورية برقم DNI

التحقق من المخالفة المرورية والاستعلام الإلكتروني برقم التعريف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، باتباع الخطوات التالية

أدخل رَابِطْ البوابة أخبار جيدة البريد الإلكتروني الرسمي.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

يتم اختيار استشارة إلكترونية.

ثم اضغط على كلمة المرور واختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم أدخل رقم التعريف.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي ثم انقر فوق أيقونة العرض.

الاستعلام عن المخالفة المرورية برقم المخالفة

يتم استخراج المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية برقم المخالفة إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة رَابِطْ البوابة أخبار جيدة أنا.

ثم اختار أفراداً من أبشر.

ثم يتم التسجيل باسم المستخدم ورقم الهُوية.

بعد ذلك، اختر خدمات إدارة المرور.

بعد ذلك اضغط استعلام عن مخالفة مرورية برقم المخالفة.

املأ المعلومات المطلوبة عن طريق إدخال اسم المالك ورقم لوحة الترخيص.

اضغط على الاستعلام برقم المخالفة وانتظر بضع دقائق حتى تظهر المخالفة المرورية.

التحقق من المخالفات المرورية من خلال لوحة الترخيص

كَمْا أتاحت وزارة الداخلية السَعُودِيْة التحقق من المخالفات المرورية برقم لوحة الترخيص باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رَابِطْ موقع بوابة أبشر.

ثم اضغط على الاستشارات الإلكترونية.

ثم حدد خدمات المرور.

ثم انقر فوق الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم اكتب لوحة الترخيص.

ثم أدخل رمز التأكيد.

ثم انقر فوق الاستعلام عن المخالفات المرورية.

لتظهر لك معلومات الانتهاك.

كيفِيْة دفع المخالفات المرورية من خلال أبشر السَعُودِيْة

لدفع المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الإلكترونية، يجب اتباع ما يلي