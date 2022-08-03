برقم جلوسك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

يتزايد البحث يومًا بعد يوم فِيْ تاريخ ظهُور نتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ جمهُورية مصر العربية، وزاد البحث بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن تاريخ ظهُورها. من نتيجة الصف الثالث الاعدادي رسميًا، والبحث عن نتيجة الصف الثالث الثانوي برئاسة فهرس بحث Google، وقد بدأنا العد التنازلي للنتيجة، ولكن لم يتم تحديد تاريخ ظهُورها رسميًا، وسوف نقدم لكَمْ أدق التفاصيل لحظة بلحظة.

خطوات الاطلاع على نتيجة البكالوريا 2022

يجب على الطالب أو الشخص الذي يطرح السؤال إدخال رَابِطْ إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الرسمي.

والتعليم الفني المصري الرسمي. بعد ظهُور النتيجة، سيتم فتح حقل فارغ فِيْ الصفحة الرئيسية للموقع، وبدون تسجيل الدخول، يتضمن رقم المقعد، بحيث يقوم الطالب بإدخال رقم مقعده.

ثم تقوم بالنقر فوق رمز “عرض النتيجة” وانتظر عدة دقائق حتى يتم عرض نتيجتك، والتي تتضمن جميع الموضوعات التي قمت باختبارها ونتائج كل موضوع.

وتشمل النتيجة أيضًا حالة الطالب فِيْ حالة نجاحه أو رسوبه، وفِيْ حالة الرسوب، يتأكد من اجتياز امتحانات الدور الثاني.

يتم عرض النتيجة فِيْ الدرجات والمجموع الكلي، حيث أن مجموع درجات الطالب 410 ويتم احتساب النسبة المئوية للطالب من قبل الطالب.

تصريحات الدكتور طارق شوقي حول نتيجة البكالوريا

وأدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ببعض التصريحات بخصوص ظهُور النتيجة وكانت كالتالي –