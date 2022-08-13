بركات يفجر مفاجأة عن مشاركة الأهلي في كأس مصر

قدم محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمشاركة فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم في كأس مصر.

أكد محمد بركات، في تصريحات متلفزة ببرنامج “العودة” الذي يذاع على قناة المحور، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تراجع عن فكرة الانسحاب من كأس البطولة. إيجيبت.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن مشاركته في مباراة تخليص مصر في دور الـ16 لكأس مصر يوم السبت.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت منذ فترة عدم مشاركتها في البطولات التابعة لاتحاد الكرة المصري.

ويواجه الأهلي نظيره المصري المقاصة في دور الـ16 لكأس مصر، غدا الأحد 14 أغسطس.