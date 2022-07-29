بركات يكشفت تفاصيل عقوبة رباعي الأهلي

كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تفاصيل العقوبات الاقتصادية المفروضة على الرباعية الأهلي التي شاركت في حزب عبد الباسط حمودة.

وقال بركات في تصريحات متلفزة “إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب غاضبة من وجود بعض لاعبي الأهلي في إحدى أفراح أمس”.

وتابع “العقوبة المفروضة على الرباعية التي كانت حاضرة في حفل عبد الباسط حمودة، بلغت 50 ألف جنيه لكل لاعب”.

وتابع “حضور حفلات الزفاف أمر طبيعي، لكن هؤلاء اللاعبين كان يجب أن يتركزوا مع الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، وتراجع الأداء الفني”.

وأضاف “الفريق يعاني من إصابات خاصة في مركز الهجوم، فماذا كان سيحدث لو أصيب لاعب بفيروس كورونا”.

وختم “من حق جماهير ومديري الأهلي أن يغضبوا من وجود رباعي الفريق لهذا الموقف، والعقوبة المفروضة منطقية”.

الأهلي يعاقب رباعي الفريق

تغريم مدير كرة القدم سيد عبد الحفيظ أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – مجدي أفشة – حسام حسن، لمخالفته تعليمات التواجد في المنزل حسب المواعيد المقررة ليلاً للحصول على قسط كافٍ من الراحة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من اليوم الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز، غدا السبت.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة خلف بيراميدز 2 برصيد 59 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة.