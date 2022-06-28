برلمان الجزائر يوافق على قانون استثمار جديد.. 3 أنظمة تحفِيْزية

صدق النواب الجزائريون بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، وهُو الثالث من نوعه خلال 5 سنوات.

فِيْ جلسة علنية، صوّت غالبية نواب “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الثانية فِيْ البرلمان الجزائري) على التعديلات الرئيسية الواردة فِيْ مشروع قانون الاستثمار، بانتظار تقديمه والموافقة عليه من قبل المجلس الوطني، للدخول فِيْه. فرض.

وأكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، خلال جلسة التصويت، أن الإجراءات الواردة فِيْ قانون الاستثمار الجديد تهدف فِيْ مجملها إلَّى “تطوير القطاعات ذات الأولوية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وضمان التنمية الجهُوية المستدامة والمتوازنة، والقيمة الطبيعية”. الموارد والموارد المحلية الأولية “.

بالإضافة إلَّى “إعطاء الأفضلية للتحول التكنولوجي، وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعميم استخدام التقنيات الحديثة، وتفعيل خلق الوظائف الدائمة، ورفع الكفاءات والموارد البشرية، وتعزيز وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته. تصدير.”

تعديلات عميقة

وبحسب نص قانون الاستثمار الجديد الذي حصلت “العرب اليوم نيوز” على نسخة منه، فقد تضمن لأول مرة تعديلات عميقة جلبت ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب لـ “استعادة ثقتهم”، لا سيما فِيْما يتعلق على الإجراءات الإدارية والمصرفِيْة، و “الفِيْتو” يمنع تعديل القانون. لمدة 10 سنوات، بهدف ضمان الاستقرار القانوني، والتي كانت من أكبر أسباب عزوف رأس المال الأجنبي عَنّْ السوق الجزائرية، بحسب خبراء اقتصاديين.

يحدد القانون القواعد والمبادئ التي تحكَمْ عملية الاستثمار والضمانات الممنوحة للمستثمرين وعدد من أنظمة الحوافز المطبقة على الاستثمارات التي تتم فِيْ الأنشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات.

يحدد قانون الاستثمار الجديد فِيْ الجزائر “دوام الإطار التشريعي فِيْ المستقبل لمدة 10 سنوات على الأقل، وبما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة التي تحكَمْ الاستثمار”.

بالإضافة إلَّى “إعادة النظر فِيْ دور المجلس القومي للاستثمار وإسناد مهمة واحدة وهِيْ اقتراح استراتيجية الدولة فِيْ مجال الاستثمار، وإعادة هِيْكلة الجهاز القومي للاستثمار مع تغيير اسمه” ليصبح “الوكالة الوطنية للاستثمار”. تشجيع الاستثمار “، وتقرر منحها” دور المروج الحقيقي للاستثمارات “.

بالإضافة إلَّى إنشاء “نافذة واحدة ذات اختصاص وطني كَمْنسق وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، مما يسمح بالرعاية المثلى لهذه المشاريع الاستثمارية”.

كَمْا تضمن القانون “رقمنة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار من خلال إنشاء منصة رقمية للمستثمر تتيح استكَمْال الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال الشبكة الإلكترونية”.

ومن الإجراءات الجديدة الواردة فِيْ قانون الاستثمار الجزائري “التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري المرفقة بقائمة السلع والخدمات التي ستستفِيْد من المزايا الممنوحة الضمانات الممنوحة للمستثمرين، مع إمكانية منح العقارات الموجهة إلَّى المشاريع الاستثمارية، والتي يجب أن تكون عرضًا تقديميًا لموضوع يتم نشره عبر المنصة الرقمية للمستثمر “.

بالإضافة إلَّى “تسهِيْل الحصول على رخصة بناء على مستوى النافذة الواحدة، بشرط أن يكون تاريخ تسليمها فِيْ بداية فترة استكَمْال الاستثمار إذا لزم الأمر، وكذلك توسيع نظام ضمان نقل الملكية”. المبالغ المستثمرة والعوائد الناتجة على المستثمرين غير المقيمين “.

أنظمة تحفِيْزية

كَمْا تضمن القانون 3 أنظمة حوافز تهدف إلَّى إعادة ثقة المستثمرين من جهة، وفرض عقوبات على من يعرقل الاستثمار.

وينص القانون على “نظام لتحفِيْز القطاعات ذات الأولوية، ونظام لتحفِيْز المجالات التي توليها الدولة اهتماما خاصا، ونظاما لتحفِيْز الاستثمارات المنظمة”.

هذه هِيْ المزايا التي يتم منحها على أساس شبكة التقييم التي تحددها اللوائح، بهدف تقليل السلطة التقديرية للإدارة فِيْ منح الامتيازات.

وأعفى القانون الجديد المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات ورسوم النشاط المهني بعد دخول مشروعاتهم حيز الاستغلال من الإعفاء الضريبي.

وبخصوص العقوبات المفروضة على عرقلة الاستثمار، أشار القانون إلَّى أن “كل من أعاق بسوء نية الاستثمار بأي وسيلة، يعاقب وفق الأحكام المنصوص عليها فِيْ التشريعات النافذة”.