برلين تخشى من دهاء بوتين.. مخاوف من وقف الغاز وانفجار الأسعار

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن نقص الغاز قد يؤدي إلَّى انفجار الأسعار فِيْ إدارات المدن الألمانية، مشيراً إلَّى خطة روسية فِيْ هذا الصدد.

وأضاف هابيك، السبت، لصحيفة “دي تسايت” الأسبوعية فِيْ هامبورغ، أن هناك خيارات أخرى، مشيرًا إلَّى أنه حتى فِيْ الحالات القصوى، يحمي القانون المستهلكين من إيقاف تشغيل الغاز.

تبدأ الصيانة السنوية لـ Nord Stream فِيْ 11 يوليو وتستمر عادةً عشرة أيام، وبعد ذلك لا يتدفق الغاز عبر Nord Stream 1.

القلق الأكبر هُو أن روسيا لن تفتح صنبور الغاز مرة أخرى بعد الصيانة.

وقال هابك من أجل التمكن من تحديد مخاطر نقص الغاز، يجب أن يكون المرء قادرًا على النظر داخل رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “لكنك ترى نمطًا، وقد يؤدي ذلك إلَّى هذا السيناريو”.

وأضاف هابيك أن الحسابات الروسية هِيْ إبقاء الأسعار مرتفعة فِيْ ألمانيا من أجل “تدمير وحدة البلاد وتضامنها”.

وأشار هابك إلَّى بداية هذا النهج من إيقاف تسليم الغاز إلَّى بولندا وبلغاريا إلَّى الوضع الحالي.

تحاول ألمانيا الرد على ذلك بحملات لتوفِيْر الطاقة واستخدام الفحم.

وشدد هابيك على أن ألمانيا يجب أن تواجه احتمال أن تستمر روسيا فِيْ تعليق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ما بعد فترة إيقاف الصيانة المقررة لهذا الشهر.

وقال هابيك خلال مقابلته مع صحيفة “دي تسايت” “إنك تشهد سياقًا قد يؤدي إلَّى هذا السيناريو”.

وأضاف “قد يكون ذلك منطقيا (بهدف) الحفاظ على ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الطاقة فِيْ ألمانيا (بشكل خاص)، والقضاء على الوحدة والتضامن فِيْ البلاد، ولا يمكن لأي عاقل أن يستبعد ذلك فِيْ هذه المرحلة.

من المقرر إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز من روسيا إلَّى أوروبا عبر بحر البلطيق، للصيانة السنوية بين 11 و 21 يوليو.