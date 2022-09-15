برمال الجزيرة العربية.. النصر ينذر الاتحاد برباعية فِيْ الباطن

حقق الفريق الكروي الأول لنادي النصر فوزا واسعا على مضيفه الباطن (4-0)، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب الباطن، ظهر اليوم “الخميس”.

وجرت مباراة الباطن والنصر ضمن منافسات الجولة الرابعة لموسم 2022-2023 من دوري روشان السعودي.

وسجل البرازيلي لويس جوستافو الهدف الأول للنصر فِيْ الدقيقة 17 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ليستوعب الكرة فِيْ الزاوية اليمنى.

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني للنصر من ركلة حرة مباشرة، فِيْ الدقيقة 29، بضرب الكرة فِيْ الزاوية اليسرى، ثم تلاه سامي الناجي بالهدف الثالث فِيْ الدقيقة 40، بعد جملة هجومية.، والتي انتهت بتسديدة من عبد المجيد السليم أنقذها حارس كامبانيا، لترتد الكرة إلَّى الناجي الذي أنهىها ببراعة فِيْ الشباك.

وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الرابع للنصر من ركلة حرة مباشرة فِيْ الزاوية اليمنى فِيْ الدقيقة 51 من المباراة.

ورفع النصر رصيده إلَّى 9 نقاط، ليرتقي مؤقتا إلَّى مرتبة دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الباطن بدون نقاط، فِيْ المركز السادس عشر والأخير.

أبرز مناسبات مباراة الباطن والنصر

وفِيْ الدقيقة السادسة سجل عبد الرحمن غريب هدفا للنصر بضربة رأس عبرت خط المرمى، قبل أن يقرر حكَمْ المباراة عدم دخول المرمى، بعد اللجوء إلَّى تقنية “فار”.

وفِيْ الدقيقة 56 سجل الكاميروني فنسنت أبو بكر هدفا للنصر بتمريرة سلطان الغنام قبل أن يقرر الحكَمْ رد الهدف بداعي التسلل.

وفِيْ الدقيقة 82 سجل فِيْنسينت أبو بكر هدفا رائعا للنصر داخل منطقة الجزاء بتمريرة من تاليسكا قبل أن يتم إلغاء الهدف بقرار الحكَمْ.

النصر يشارك بالقميص الثالث

وشارك النصر فِيْ مباراة الباطن مرتديا القميص الثالث الجديد الذي يعبر عَنّْ رمال شبه الجزيرة العربية.

النصر يستعد لبطولة الاتحاد كلاسيك

ووجه النصر تحذيرا قويا للاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو بين الفريقين فِيْ 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباراة الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

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