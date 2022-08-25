برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال التلاميذ المستجدين pdf ، قد أثار الاهتمام من قبل أولياء الأمور داخل المملكة حول قيام وزارة التربية والتعليم في المملكة بإعلان عن برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال التلاميذ بالمدارس السعودية للعام الجديد 1444 هـ، وياتي ذلك مع اقتراب تاريخ العودة الى المدارس حيث يهدف الأسبوع التمهيدي إلى إعداد الطلاب الجدد لاستقبال العام الجديد والالتزام اليومي بالحضور إلى المدرسة، تابعوا معنا .

الأسبوع التمهيدي بالمدارس

الأسبوع التعريفي بالمدارس هو الأسبوع الأول في المدارس السعودية، ويبدأ مع بداية كل عام دراسي جديد. في هذا الأسبوع، يستعد الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي لاستقبال النظام الجديد وإعدادهم للذهاب إلى المدرسة كل يوم، خاصة وأن الطلاب والطالبات اعتادوا البقاء في المنزل، لذا فإن الأسبوع التمهيدي يساعدهم على ذلك. التغلب على خوفهم وكسر الروتين السابق وتدريبهم على الروتين الجديد الذي يساعد على استيعاب المدرسة وقبولها تربويا ونفسيا.

برنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب الجدد

برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلاب الجدد عبارة عن خطة تتضمن أسبوعًا تحضيريًا لاستقبال طلاب الصف الأول بالمدارس السعودية، حيث عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على إعداد خطة أولية لمدة خمسة أيام. المدرسة.

أهداف الأسبوع التمهيدي للترحيب بالطلاب الجدد

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلاب الجدد. هذه الأهداف هي كما يلي

العمل على رسم فكرة إيجابية للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالمدرسة وتزويدهم بالمعلومات التي تفيدهم وتقربهم من المدرسة.

تسهيل انتقال الطلاب من الصف الأول إلى المرحلة الابتدائية.

يساعد الطلاب على قبول فكرة المدرسة تدريجياً وبناء شعور بالحب والطمأنينة.

توعية الوالدين بمراحل الطفولة وتوضيح دور الأسرة تجاه أبنائها.

توعية أولياء الأمور بأساليب التعامل مع أبنائهم وتعريفهم بأهم المشكلات السلوكية والنفسية التي قد يعاني منها الطفل وآلية التعامل معها.

إرشاد أولياء الأمور حول أساليب التربية الصحيحة وطرق التعامل مع الطلاب خلال الأسبوع التمهيدي، مما يساعد على بناء الثقة وتعزيز الانسجام بين الطالب والمدرسة.

بناء علاقة قوية بين المدرسة والأسرة وخلق نقاط اتصال مثمرة تفيد الطالب وتحقق الأهداف التربوية المنشودة.

تقديم كافة الخدمات التربوية والنفسية والاقتصادية لجميع الطلاب بما يضمن تكيفهم مع البيئة المدرسية.

توزيع الطلاب على فصولهم الدراسية بناءً على معايير محددة لضمان استمرارية الطالب في الفصل وتوفير مكان مريح ومناسب له.

تسهيل عملية دمج الطلاب مع بعضهم البعض مما يخلق تفاعلًا اجتماعيًا إيجابيًا.

التعرف على المشكلات السلوكية والنفسية والصحية التي تظهر على بعض الطلاب في سن مبكرة.

التعاون بين أولياء الأمور والمعلم للسيطرة على التلاميذ وتوجيههم سلوكياً ونفسياً بشكل صحيح.

برنامج الأسبوع التحضيري لاستقبال الطلاب الجدد pdf

زودت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية طلاب الصف الأول ببرنامج الأسبوع التمهيدي المخصص لاستقبال الطلاب الجدد. يمكن تحميل برنامج الأسبوع التمهيدي من خلال الرابط التالي “”.

برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال التلاميذ المستجدين pdf ، دائماً مل تسعى المملكة العربية السعودية الى بذل العديد من البرامج والطاقات للعمل تقوية العلمية والتعليمية ومواكة الطورات لاخراج جيل قادراً على الانخراط في البيئة المجتمعية والعلمية .