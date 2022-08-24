برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك للجوال، يستعمل تطبيق فيس بوك مئات الالاف من المستعملين بشكل يومي وتتوفر عليه مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو للتسلية والمضحكة ومجموعة كبيرة من المقاطع التي تقوم الصفحات المتنوعة بالقيام بعرضها، ولا يوفر برنامج فيس بوك استطاعة تحميل الفيديوهات .

تنزيل الفيديو من فيسبوك للجوال

تكنولوجيا العصر متطورة للغاية، ولم تتوقف عند اختراع الهواتف المحمولة فقط، بل تبعها ابتكار مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Facebook، الذي أنشأه منذ عقود من قبل مارك زوكربيرج.

يشتهر موقع Facebook بمميزاته المميزة حيث يقوم بنشر مقاطع الفيديو والصور، ولكن لا توجد طريقة مباشرة لتنزيل مقاطع الفيديو من التطبيق مثل تنزيل الصور، وبناءً على ذلك نعرض لك برنامج تنزيل الفيديو من Facebook للجوال في الفقرات التالية

1- تطبيق Fastvid Facebook video downloader

يقع هذا التطبيق في متجر Google Play Store من، ويشتهر التطبيق بسهولة تنزيل مقاطع الفيديو وحفظها على الهاتف من خلال رابط الفيديو الذي تشاهده، ويمكن استخدام البرنامج من خلال الطرق التالية

1- كيفية التحميل من خلال المتصفح

افتح تطبيق Facebook. تسجيل الدخول وتصفح الصفحة الرئيسية. انقر فوق الفيديو الذي تريد تنزيله.

انقر فوق أيقونة التنزيل للاحتفاظ بالفيديو على الجهاز.

2- كيفية التحميل بالرابط

تم نسخ رابط الفيديو. ووضعها في التطبيق.

ثم انقر فوق أيقونة التثبيت.

3- قم بتحميل الفيديو بالمشاركة

يقوم المستخدم بمشاركة الفيديو من Facebook إلى التطبيق، ثم يقوم باختيار أداة تنزيل الفيديو من Facebook.

من المعروف أن البرنامج يستخدمه من هم فوق سن الثالثة عشر، ويمكن تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook في هذا البرنامج دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى Facebook.

2- تطبيق FB Video Downloader

يُعرف هذا التطبيق بأنه أحد أفضل برامج تنزيل الفيديو لهواتف أندرويد، ويمكنك الحصول عليه من خلال التطبيق، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook من أجل تشغيلها مرة أخرى في حالة عدم وجود الإنترنت.

يتم استخدام التطبيق من خلال فتح تطبيق Facebook ونسخ رابط الفيديو المراد تنزيله ثم الانتقال إلى التطبيق وسيتم تنزيل الفيديو تلقائيًا بعد ذلك.

يحتوي التطبيق على الكثير من الميزات التي نقدمها في النقاط التالية

القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook.

يمكن تنزيل ملفات الفيديو في الخلفية.

إنه تطبيق مجاني.

يمكن تنزيل الملفات من خلال الروابط الخاصة بهم.

يتميز البرنامج بدعمه للتنزيلات المتعددة حيث يمكن تحميل أكثر من فيديو في نفس الوقت.

يمكن تنزيل مقاطع فيديو MP3.

إذا فشلت عملية التنزيل، فيمكن استئنافها مرة أخرى.

يمكن تنزيل مقاطع الفيديو بدقة HD.

يتميز التطبيق بصغر حجمه على الهاتف.

3-for facebook Video Downloader

بينما نقدم برنامج تنزيل الفيديو من Facebook للجوال، يمكن تنزيل هذا البرنامج لتنزيل مقاطع الفيديو لهواتف Android من، بعد تنزيل التطبيق، ستظهر للمستخدم رسالة مفادها أنه يجب عليه تسجيل الدخول إلى Facebook حتى يتمكن من فتح المنزل صفحة التطبيق.

يقوم المستخدم بالبحث عن الفيديو الذي يريد تنزيله، والضغط على أيقونة التنزيل أسفل الفيديو، واختيار التنزيل من خلال Video Downloader for facebook، ثم الانتظار لبضع ثوانٍ أو دقائق بناءً على سرعة الإنترنت لديك وسيتم تشغيل الفيديو الهاتف.

نقدم بعض ميزات هذا البرنامج في النقاط التالية

التطبيق مجاني 100٪.

يمكن تحميل أكثر من فيديو في وقت واحد.

يمكنك تصفح صفحتك على Facebook في المتصفح الداخلي للبرنامج.

يمكنك معرفة وقت انتهاء تحميل الفيديو من خلال الإشعارات التي تظهر أعلى الهاتف.

أثناء التنزيل، يمكن للمستخدم متابعة عملية التنزيل من البداية إلى النهاية.

يمكن إلغاء التنزيل إذا رغبت في ذلك، ويمكن أيضًا إعادة تحميله في حالة فشل التنزيل.

يمكن للمستخدم تنزيل مقاطع الفيديو بجودة HD.

4- برنامج إدارة الملفات

من خلال معرفة برنامج تنزيل الفيديو من Facebook للجوال، يُعرف هذا التطبيق بأنه خاص بهواتف iPhone ويمكن الحصول عليه منه، وكان يُعرف سابقًا ببرنامج التنزيل، ويمكن تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook من خلاله باتباع الخطوات التالية

اختر الفيديو الذي تريد تنزيله. انقر فوق أيقونة المشاركة في الجزء السفلي من الفيديو. اختر رمز نسخ الرابط. انتقل إلى برنامج إدارة الملفات لتنزيل الفيديو، والصق الرابط الذي تم نسخه من Facebook.

سيتم نقلك إلى الصفحة التي تعرض جودة الفيديو. انتقل إلى قسم التنزيلات في التطبيق، حيث ستجد الفيديو الذي تم تنزيله، وانتظر حتى يتم تنزيله بشكل دائم. من حفظ الفيديو، تحتاج إلى الانتقال إلى قسم ملفاتي، وسيتم العثور على الفيديو الذي تم تنزيله. انقر على النقاط الثلاث في جانب الفيديو.

انقر فوق أيقونة Save to Camera Roll. بعد ذلك، ستنتقل إلى ألبوم كاميرا الهاتف، وسيتم العثور على الفيديو بالكامل.

5- برنامج تنزيل الفيديوهات من الفيسبوك

يمكن تنزيل تطبيق تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook على هواتف Android من خلال البرنامج، يمكنك تصفح صفحة Facebook الرئيسية من خلال المتصفح الداخلي للتطبيق.

يمكن استخدام التطبيق لتنزيل مقاطع الفيديو من Facebook من خلال ما يلي

انقر فوق أيقونة تصفح Facebook.

تسجيل الدخول إلى حسابك.

ابحث عن الفيديو الذي تريد تنزيله، ثم قم بتشغيله.

انقر فوق أيقونة التنزيل لبدء التنزيل، أو على أيقونة المشاهدة لمشاهدة الفيديو قبل تنزيله.

6- برنامج تنزيل الفيديوهات من فيسبوك

في اطار عرض برنامج تنزيل الفيديو من الفيس بوك للجوال التطبيق معروف. يمكن الحصول على هذا البرنامج من، ويتم استخدامه عن طريق نسخ رابط الفيديو من Facebook، ولصقه في التطبيق، ثم الضغط على Download.

نقدم مميزات هذا التطبيق من خلال النقاط التالية

سهولة الاستخدام لتنزيل مقاطع الفيديو.

القدرة على تنزيل الفيديوهات بأكثر من جودة.

القدرة على مشاهدة الفيديو الذي تم تحميله في معرض الهاتف.

يمكن مشاركة الفيديو الذي تم تحميله مع الأصدقاء في تطبيقات أخرى.

7- برنامج تنزيل الفيديو

يُعرف هذا البرنامج بقدرته على تنزيل مقاطع الفيديو على Facebook من هواتف iPhone، وذلك لحفظ مقاطع الفيديو على الهاتف والتمكن من تشغيلها دون وجود الإنترنت.

في عملية التعامل مع برنامج تنزيل الفيديو من الفيس بوك للجوال فإن هذا البرنامج له العديد من المزايا التي نقدمها في النقاط التالية

تنزيله.

يمكن استخدامه بشكل بسيط وفوري.

يدعم البرنامج ملفات من نوع MP4، FLV، WMV، MKV، 3PG

من خلال التطبيق، يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في الخلفية.

يمكن للبرنامج اكتشاف الروابط تلقائيًا من متصفحات الويب.

يدعم البرنامج عدة لغات مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

يمكن فتح مقاطع الفيديو التي تم تحميلها من خلال أي مشغل وسائط تفضله.

8- برنامج TWIF Fast downloader

من خلال هذا البرنامج، يمكن لمستخدمي iPhone تنزيل مقاطع الفيديو على Facebook، ويتميز هذا البرنامج بالآتي

دعم نظام الضوء والظلام.

القدرة على تنزيل مقاطع الفيديو بجودة HD

يمكن حذف مقاطع الفيديو ومشاركتها وإعادة نشرها من خلالها.

توجد خدمة تنزيل تلقائي بدون اتباع الكثير من الخطوات.

يقوم بتحميل مقاطع الفيديو بسرعة، ولكنه يعتمد أيضًا على سرعة الإنترنت لديك.

9- برنامج تنزيل فيديوهات من انستجرام وفيسبوك

يُعرف بأنه أحد تطبيقات تنزيل مقاطع الفيديو من Facebook و Instagram أيضًا، ويمكن الحصول عليه من، لذلك يتمتع البرنامج بالعديد من المزايا التي نقدمها في النقاط التالية

من الممكن تنزيل الفيديو عبر Facebook ثم نشره مرة أخرى بسهولة.

القدرة على الاحتفاظ بالفيديوهات في أستوديو الهاتف، لتتمكن من مشاهدة الفيديو مرة أخرى في غياب الإنترنت.

يمكن قص الفيديو وأخذ لقطات منه.

يتم تنزيل الفيديو بسرعة بناءً على سرعة الإنترنت في منزلك.

10- برنامج تحميل الفيديوهات (فيسبوك، انستجرام، تويتر)

يمكن الحصول على هذا البرنامج من، واستخدامه عن طريق نسخ رابط الفيديو ولصقه في التطبيق، وبعد ذلك سيتم تنزيله تلقائيًا.

ومن مزايا هذا التطبيق ما نقدمه في النقاط التالية

تنزيل مجاني للفيديو.

تذكير من خلال الإخطارات في حالة اكتمال تنزيل الفيديو.

يمكن تحميل مقاطع فيديو متعددة في وقت واحد.

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11- برنامج لتثبيت مقاطع الفيديو على Facebook و Instagram

يمكنك تحميل فيديوهات الفيس بوك من خلال هذا التطبيق بكل سهولة حيث يمكن التحميل منه، ويمكن استخدامه باتباع الخطوات التالية

انقر فوق صفحة متصفح Facebook. تسجيل الدخول إلى حسابك. قم بتشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله.

انقر فوق أيقونة التنزيل لتنزيل الفيديو، أو شاهده لمشاهدة الفيديو قبل تنزيله.

يتميز هذا البرنامج بسهولة استخدامه، والقدرة على تشغيل مقاطع الفيديو قبل وبعد حفظها، والقدرة على مشاركتها مع الأصدقاء من خلال العديد من التطبيقات.

باستعمال هذا البرنامج لتنزيل مقاطع الفيديوهات الفيس بوك بجودة عالية التطورHD، تستطيع تنزيل الكمية التي تريد من مقاطع الفيديوهات من الفيس بوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي في مجموعة كبيرة من مستويات الجودة.