برنامج تدريبي لقياس رضا قاصدات المسجد الحرام

وكالة التنمية والشؤون الإدارية للمرأة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات، تحقيق رؤية المرأة، إدارة الجودة المؤسسية والتميز للمرأة، عن بعد، تنفيذ برنامج تدريبي ضمن مبادرة القيم.

قياس الرضا عن الخدمات

وأوضحت مديرة الجودة والتميز المؤسسي للمرأة، وعد بنت محمد المعلم، أن المبادرة تهدف إلى قياس الرضا عن الخدمات التي تقدمها الأجهزة النسائية والعمل على تنميتها وخلق فرص تحسينها.

عدة محاور

وأشار المعلم إلى أن البرنامج التدريبي تناول عددًا من الموضوعات أبرزها عرض عملية قياس الرضا وأهدافها، وتقديم أبرز الخدمات المقدمة للمرأة في المسجد الحرام، وتحديد أدوات القياس التي يتم تفعيلها لموسم الحج. 1444 هـ وإحصائيات قياسات الرضا اليومية بلغ عدد المستفيدين من البرنامج (15) مستفيداً.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل رئيس الدولة. نائبة الرئيس العام لشؤون تنمية المرأة والشؤون الإدارية، الدكتورة كاميليا بنت محمد الديدي، سعياً منها للعمل على تطوير نظام الخدمة الميدانية الذي سيساعد على تسهيل مهمة ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع خطة الإطلاق المستقبلية والتحولات الرقمية لمركز رحمان. الرئاسة (2024)، ومواءمة أهداف رؤية المملكة (2030).