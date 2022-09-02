برنامج تكافل وكرامة فِيْ مصر.. طريقة التسجيل والاستعلام بالرقم القومي

يعد برنامج التكافل والكرامة من أبرز المشاريع التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم المواطنين غير القادرين على تلبية متطلبات الحياة.

يحظى برنامج التكافل والكرامة باهتمام كبير من الأسر المصرية، حيث يهدف إلَّى تقديم دعم مالي شهري لمجموعة واسعة من المجتمع.

كشفت الدكتورة نيفِيْن القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي فِيْ مصر، عَنّْ ارتفاع عدد الأسر المستفِيْدة من برنامج التضامن والكرامة إلَّى 5 ملايين، فِيْ إطار تنفِيْذ إجراءات استثنائية والتوسع فِيْ برنامج التضامن والكرامة. بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت إنه ابتداء من آخر الهاميس بدأت إجراءات توسيع الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة تم إدراجهم فِيْ برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلَّى أن جميع المستفِيْدين من برنامج التكافل والكرامة لا يتحملون الرسوم المدرسية. مراحل التعليم المختلفة.

وأضافت فِيْ تصريحات تليفزيونية أن عدد الأسر المستفِيْدة من برنامج التضامن والكرامة زاد بأكثر من مليون أسرة فِيْ المساعدات الجديدة التي بدأ تطبيقها يوم الخميس بقيمة إجمالية 25 مليار جنيه.

وتابعت سيتم صرف 100 جنيه لأصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه فِيْ شكل حزمة استثنائية تستمر لمدة 6 أشهر.

حسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن للمستفِيْدين فِيْ برنامج التكافل والكرامة الاستعلام عَنّْ معاش التكافل والكرامة بالرقم الوطني أو تأشيرة التكافل والكرامة بالرقم الوطني.

خطوات الاستعلام عَنّْ تأشيرة التكافل والكرامة بالرقم الوطني

تستعرض “العرب اليوم نيوز” طريقة الاستعلام عَنّْ الرقم الوطني لمعاش التكافل والكرامة وفق ما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي والتي جاءت على النحو التالي

ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرَابِطْ التالي ().

اختيار الاستعلام عَنّْ التضامن والكرامة بالرقم الوطني.

اكتب الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا.

انقر على أيقونة الاستعلام.

اعرض النتيجة.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

شهادة الزواج وشهادة الميلاد.

صورة البطاقة التموينية.

الالتحاق بالمدارس للأطفال.

تعليق المعاش

فِيْ حالة وقف المعاش تظهر نتيجة الاستعلام بإيقاف المعاش والسبب الذي أدى إلَّى إيقافه. يمكن للمواطنين تقديم شكوى عبر الرَابِطْ لتسجيل شكوى لمعاش التضامن والكرامة من خلال نفس الرَابِطْ والاستعلام عَنّْ الشكوى وتسجيلها بالرقم الوطني.

شروط التسجيل فِيْ معاش التكافل والكرامة

جاءت شروط التسجيل فِيْ معاش التكافل والكرامة وفق بيانات سابقة من وزارة التضامن الاجتماعي شملت