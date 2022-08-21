برنامج تمويل سيارتك بدون دفع مبلغ مقدم وبدون الحاجة إلى وجود كفِيْل أو ضامن، يعد برنامج تمويل سيارتك من البرامج التمويل في المملكة السعودية، والتي تساعد الكثير من العملاء شراء السيارة التي يحتاجها بسرعة عالية وبتكلفة قليلة جدا، حيث يعد هذا البرنامج من البرامج الضخمة التابعة لبنك البلاد، والذي يقدم العديد من الخدمات الكبيرة والمتطلبات لكافة العملاء في السعودية.

برنامج بنك البلاد لتمويل السيارات على شكل مرابحة

يعتبر بنك البلاد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أكبر البنوك الرائدة فِيْ القطاع الاقتصادي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحَلْول التمويلية التي تلبي الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء.

جاء برنامج تمويل السيارات على شكل مرابحة من بنك البلاد كأحد أهم البرامج المتوفرة فِيْ البنك.

برنامج التمويل هذا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج مقدم الطلب إلى دفع مبلغ مقدم للاستفادة من برنامج تمويل السيارة المتاح فِيْ بنك البلاد.

لا يتطلب تمويل السيارات من بنك البلاد وجود ضامن أو ضامن.

يمكن أن يصل مبلغ تمويل السيارات من بنك البلاد إلى 2 مليون ريال سعودي.

يسمح البنك لمقدم الطلب بدفع مبلغ التمويل على أقساط شهرية تصل إلى 5 سنوات.

يمكن تمويل المتقدمين من المواطنين المقيمين الاستفادة من هذا البرنامج.

كَمْا يمكن للمتقاعد الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يسمح بنك البلاد لمقدم التمويل بتأجيل السداد فِيْ بداية الأقساط المتأخرة من التمويل.

شُروطْ الأهلية لطلب تمويل السيارة بدون كفِيْل من بنك البلاد

مصنوع البنك الوطني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تحديد بعض الضوابط والمعايير التي يجب استيفاؤها عند طلب الاستفادة من برنامج تمويل السيارة بدون كفِيْل وبدون دفعة أولية متوفرة لدى البنك.

الحد الأدنى لسن مقدم طلب التمويل هُو 18 عامًا وقت تقديم الطلب.

عند التقديم، يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب مصرفِيْ لدى بنك البلاد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون طالب التمويل يعمل فِيْ إحدى مؤسسات بنك البلاد المعتمدة فِيْ المملكة فِيْ القطاعين العام أو الخاص.

الحد الأدنى للدخل الشهري لمقدم طلب تمويل سعودي هُو 3،000 ريال سعودي لإكَمْال الطلب.

إذا كان مقدم الطلب مواطنًا مقيمًا، يجب أن يكون لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي لإتمام معاملات طلب تمويل السيارات دون كفِيْل ودون دفع سلفة من بنك البلاد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وفر بنك البلاد في السعودية على تقديم خدمة لكافة عملائه ضمن برنامج تمويل سيارتك وهو شراء سيارة التي تحتاجها بدون دفع مبلغ مقدم وبدون الحاجة إلى وجود كفِيْل، ولكن وفق شروط محددة تم وضعها، ومن أبزرها بدون دفع مبلغ مقدم وبدون الحاجة إلى وجود كفِيْل، للاستفادة من تمويل سيارتك.