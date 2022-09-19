برنامج “ثبات”.. نقلة مستدامة فِيْ بيئة أعمال الشركات العائلية بالإمارات

أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكَمْ دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، برنامج ثبات لبناء الشركات العائلية.

يأتي ذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، لتطوير نظام عمل متكامل يدعم نمو الشركات العائلية فِيْ الإمارات ويعزز قدرتها على الحفاظ على أعمالها. عبر الأجيال المتعاقبة لدعم الاقتصاد الخمسين.

ثبات هُو برنامج طموح تم تطويره من قبل وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة فِيْ بيئة الأعمال التجارية للشركات العائلية فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

الشركات العائلية … ركيزة أساسية لنموذج الاقتصاد الإماراتي

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الشركات العائلية تمثل إحدى الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها الأولوية فِيْ أجندة الاقتصاد الوطني ورؤية التنمية المستقبلية، حيث تعد الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسية الداعمة للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. توجه الدولة نحو اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والابتكار والإبداع.

وأضاف أن برنامج ثبات يمثل محطة محورية فِيْ دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفِيْزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو قطاعات اقتصادية جديدة تماشيا مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها الخمسين عاما المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج الذي نظمته وزارة الاقتصاد فِيْ متحف المستقبل بدبي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكَمْ دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة. وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس. دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عَنّْ بعد، وعدد من كبار المسؤولين فِيْ القطاعات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكبار المستثمرين من أصحاب الشركات العائلية فِيْ الإمارات.

ثبات .. الأول من نوعه لتطوير الأعمال العائلية

قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ارتبط اسم الإمارات على الدوام بالمبادرات المبتكرة والخطط الاستشرافِيْة الطموحة، التي صيغت من رؤية القيادة الرشيدة، من أجل تطوير وتعزيز اقتصادها. المناخ بطريقة مستدامة وجعله أكثر مرونة لاستيعاب المشاريع والأفكار الإبداعية بجميع أنواعها.

وأضاف أن الشركات العائلية كان لها دور أساسي فِيْ نشأة وتطوير بيئة الأعمال منذ بداية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وفِيْ ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، تم تصميم برنامج ثبات ليكون الأول من نوعه. من نوعه كبرنامج متخصص فِيْ بناء وتطوير الشركات العائلية ورفع رغبتهم فِيْ تبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل البرنامج على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة والتكنولوجيا الزراعية والفضاء والطاقة المتجددة.

وأوضح أن البرنامج يمثل مرحلة جديدة فِيْ جهُود وزارة الاقتصاد لتطوير بيئة العمل وحوكَمْة الشركات العائلية داخل الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً فِيْ هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستوى المحلي. والمستويات العالمية، بالإضافة إلَّى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية من جميع أنحاء العالم. وأشار إلَّى أن وزارة الاقتصاد عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء نظام متكامل يجمع الشركات العائلية والشركات الناشئة ومسرعات الأعمال والمستثمرين لتطوير عدد من المبادرات النوعية التي تخدم هذا القطاع الحيوي، وبرنامج ثبات. من أهم المبادرات التي تم تطويرها فِيْ هذا الصدد. .

حدد برنامج ثبات أهدافًا طموحة لتحويل 200 مشروع عائلي إلَّى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030، بقيمة سوقية تقترب من 150 مليار درهم، وعائدات سنوية تتجاوز 18 مليار درهم.

ومن المقرر أن يتم تنفِيْذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، بما فِيْ ذلك Investopia، والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وغرفة تجارة دبي، والنظام التكنولوجي العالمي فِيْ أبو ظبي ” Hub71 و Bridgemaker، الرائد العالمي فِيْ بناء المشاريع، منصة “in5” التي تمكّن رواد الأعمال والشركات الناشئة وتساعدهم على تعزيز الابتكار فِيْ مشاريعهم.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنه يمكن لجميع الشركات العائلية العاملة داخل الدولة التقدم للانضمام إلَّى البرنامج، مشيرة إلَّى أن البرنامج انطلق بمشاركة خمس شركات عائلية، وهِيْ مجموعة اليوسف، ومجموعة السركال، وشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار. مجموعة جراسيا الزراعية ومجموعة لوتاه القابضة ومن المقرر قبول الشركات العائلية. آخرون فِيْ غضون أسبوعين من إطلاق البرنامج.

برنامج ثبات هُو الأحدث فِيْ سلسلة المبادرات المحورية التي أطلقتها دولة الإمارات لتطوير نظام الأعمال العائلية مؤخرًا، والتي بدأت بإطلاق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهِيْان، رحمه الله، قانونًا بشأن حوكَمْة الشركات العائلية فِيْ إمارة أبو ظبي عام 2022. تبع ذلك اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، فِيْ نفس العام، نظامًا جديدًا لإدارة الأعمال. استدامة الشركات العائلية فِيْ دبي.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلَّى أن البرنامج يدعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة ويقوم على نظام متكامل يراعي الجوانب والمعايير البيئية والاجتماعية المتعلقة بالحوكَمْة فِيْ إدارة الشركات العائلية وفق لأفضل الممارسات. المعلومات والدراسات اللازمة لتعزيز نمو وازدهار تلك المشاريع.

يشار إلَّى أن الشركات العائلية فِيْ الإمارات تمثل نحو 90٪ من إجمالي عدد الشركات الخاصة فِيْ الإمارات عام 2022، وتتوزع استثماراتها فِيْ مجالات مختلفة أبرزها قطاع العقارات والبناء بنسبة 22٪، تجارة التجزئة حسب 19٪، الضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14٪، والصناعة والتصنيع بنسبة 10٪، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8٪، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7٪. كَمْا حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي، حيث استحوذت على 25٪ من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2022.