برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعلن بدء إصدار القرارات للمرشحين

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن بدء إصدار قرارات الابتعاث للمرشحين، ويمكن تأكيد الترشح والقرار باتباع الخطوات الموضحة أدناه.

خطوات الترشيح

1- تأكيد الترشيح

– بعد استلام خطاب الترشيح المبدئي عبر بريدك الإلكتروني. – قم بتأكيد ترشيحك عن طريق إدخال بوابة الطالب “طلب منحة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين” في صندوق البريد الوارد، ثم اختر قبول ثم قم بتقديم الطلب. – ستصلك بريد إلكتروني يؤكد الترشيح.

الخدمات المتاحة للطالب المرشح – تحديث الملف الشخصي (للطالب ورفاقه). – طلب خطاب تغطية. – طلب ضمان اقتصادي لأغراض القبول.

2- إصدار قرار الابتعاث

– يمكنك الحصول على قرار المنحة بشكل رسمي – بالضغط على أيقونة (الراغبين بالدراسة) ثم (اصدار قرار المنحة) تأكد من صحة بياناتك ثم (ارسال).

قم بتنزيل نموذج قرار المنحة – ة القرار – سيتم أيضًا إرسال قرار المنحة إلى بريدك الإلكتروني – مسجل في نموذج الطلب.

تحذير

– تأكد من تأكيد قبول الترشيح خلال الإطار الزمني المحدد حتى لا يخضع طلبك للإلغاء التلقائي. – تأكد من السماح بالنوافذ المنبثقة في المتصفح.

بوابة السفير

ثم، في أعلى الصفحة، انقر فوق الكلمة (إدخال المستلمين) اضغط هنا