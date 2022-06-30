برنامج خبراء الإمارات.. إطلاق الدفعة الثالثة لتطوير الخبرات والمعارف التخصصية

أطلق برنامج خبراء الإمارات، اليوم الخميس، الدفعة الثالثة التي ستتسلم طلبات التسجيل اعتباراً من 1 يوليو 2022.

يأتي ذلك فِيْ إطار الجهُود المستمرة لتمكين الإماراتيين والمساهمة فِيْ بناء اقتصاد قائم على المعرفة فِيْ الدولة.

برنامج خبراء الإمارات منصة تهدف إلَّى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الاستشارية الوطنية التي تساهم فِيْ دفع عجلة التنمية ورسم مستقبل مختلف القطاعات فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامج خبراء الإمارات فِيْ عام 2022، والذي يوفر التوجيه والدعم التدريبي تحت إشراف فريق رفِيْع المستوى من الموجهِيْن والاستشاريين فِيْ حكومة الإمارات ورجال الأعمال ضمن القطاعات الرئيسية. .

ويهدف البرنامج إلَّى تعزيز الدور المنوط بالمختصين الإماراتيين المتميزين فِيْ مجالاتهم وإعدادهم للمساهمة فِيْ عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة ضمن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.

5 أسس رئيسية

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن برنامج خبراء الإمارات يضمن التوجيه والإعداد اللازمين، والذي يتم توفِيْره من قبل الجهات الحكومية وكبار رجال الأعمال، بالإضافة إلَّى خبرات المعلمين التنفِيْذيين والمتخصصين فِيْ قطاعات محددة من المؤسسات الشريكة الرائدة حول العالم، مع الهدف من إنشاء 5 أسس رئيسية للتعلم مدى الحياة، وهِيْ قدرات انعكاسية. ، تحليلي، عالمي، تعاون، وتنفِيْذ.

تركز الدفعة الثالثة على تعزيز خبرات ومهارات 15 متخصصًا عبر 3 مجموعات رئيسية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستدامة والبنية التحتية. سيتم اختيار متخصص واحد ضمن 15 قطاعًا استراتيجيًا ضروريًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

أفضل المدربين

تماشياً مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية فِيْ دولة الإمارات، وتأكيداً على الجهُود المبذولة لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، ولتوفِيْر الخبرات المتخصصة للإماراتيين، يشرف على البرنامج نخبة من أفضل المدربين فِيْ الدولة. الإمارات والعالم فِيْ مختلف المجالات، لضمان توفِيْر فرص التوجيه وتنمية المهارات للمشاركين فِيْ البرنامج.

يلتزم المشاركون فِيْ كل دفعة ببرنامج صارم مصمم لصقل مهاراتهم وخبراتهم القيادية أثناء عملهم فِيْ مشاريع استراتيجية ضمن قطاعاتهم الرئيسية التي تمثل الأولويات التي تحددها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تطوير البرنامج بالتعاون مع الشركاء التربويين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة ودوليًا، وقادة القطاع، بهدف تمكين المتقدمين من اكتساب الخبرة والتخصص فِيْ قطاعاتهم، وتطوير وتسخير خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم من أجل تحقيق النمو. والاستعداد لمستقبل الإمارات.

قطاعات مختلفة

يمثل المشاركون فِيْ الدفعة الثالثة من البرنامج فِيْ مجال التنمية الاقتصادية مجموعة من القطاعات، وهِيْ التنمية الاقتصادية، والعلوم والبحوث المتقدمة، والتكنولوجيا والابتكار، والفضاء، والإعلام، والصناعات الإبداعية، والسياحة، وتجارة التجزئة، ونمط الحياة.

أما مجموعة التنمية الاجتماعية فستضم متخصصين فِيْ مجالات الثقافة والتراث والتعليم والصحة والرفاهِيْة وتنمية المجتمع والخدمات الاجتماعية والسياسات والخدمات والحكومة.

ينضم الإماراتيون الذين يشغلون مناصب فِيْ قطاعي البيئة وتغير المناخ والتنقل والخدمات اللوجستية والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمائي إلَّى مجموعة الاستدامة والبنية التحتية.

8 أشهر

يتضمن البرنامج الذي مدته 8 أشهر أنشطة مختلفة، وخبرات تعليمية مثيرة للتفكير، وخبرات ميدانية عملية، وتعليمات فِيْ الفصول الدراسية.

تحت إشراف فريق من الخبراء والموجهِيْن، سيخضع المشاركون لدورة تدريبية فريدة تتناسب مع متطلباتهم المهنية والشخصية فِيْ قطاعاتهم، وبفضل الخبرات التي سيكتسبونها والتي ستضاف إلَّى خبراتهم الأساسية، لها دور مهم للغاية فِيْ المساهمة فِيْ المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات.

قادة المستقبل

وقال أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات “تأكيداً على جهُود دولة الإمارات وتوجهها نحو ترسيخ مكانتها كدولة عالمية كبرى فِيْ مجالات التجارة والسياحة والأعمال، يقدم برنامج خبراء الإمارات العربية المتحدة تجربة حقيقية. فرصة لمرة واحدة للإماراتيين الطموحين ليكون لهم دور رئيسي ومركزي فِيْ بناء مستقبل أفضل للمواطنين. والمقيمين من خلال الانضمام إلَّى مبادرة فريدة تتماشى مع توجهات حكومة الإمارات وجهُود دولة الإمارات لمواصلة العمل على إعداد قادة المستقبل والتأكد من أن هؤلاء القادة لديهم خبرة عميقة ومتينة ضمن تخصصاتهم فِيْ القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد الإمارات. فِيْ المستقبل.

وأضاف عمل برنامج خبراء الإمارات منذ إطلاقه على الجمع بين تطلعات المشاركين فِيْه، وتسخير الخبرات والمهارات التي يمتلكها كبار المتخصصين والقادة والمستشارين فِيْ حكومة الإمارات ورجال الأعمال فِيْ القطاعين الخاص والحكومي فِيْ الدولة. من أجل المساهمة فِيْ بناء وتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة، وحتى الآن، استفاد 46 مواطناً إماراتياً من مجموعة واسعة من الخبرات التي يوفرها البرنامج، واكتسبوا المعرفة والمهارات من الموجهِيْن وقادة الأعمال والشركاء المساهمين فِيْ البرنامج. يساهم الخريجون فِيْ الدفعة الأولى والثانية فِيْ سبعة مشاريع تنفذ ضمن القطاعات التي يعملون فِيْها، لوضع تجاربهم موضع التنفِيْذ للمساهمة فِيْ تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة تضمن بناء الوطن وتنميته. فى المستقبل.

تنمية القطاعات

وأكد أن هذا دليل لجميع المشاركين فِيْ البرنامج على أن المشاريع تساهم فِيْ إحداث أثر كبير فِيْ تنمية القطاعات، معربا عَنّْ سعادته بإطلاق الدفعة الثالثة التي لن يقتصر دورها على إحداث تحول كبير فِيْ القطاعات. المشاركون الذين سيتمكنون من تقديم خدماتهم فِيْ الدولة، لكنهم بالتأكيد سيساهمون فِيْ دفع عجلة التنمية والتنمية فِيْ الإمارات لسنوات عديدة قادمة.

تم تصميم البرنامج لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من المتخصصين الذين يسعون إلَّى رفع مستوى مهاراتهم وتعميق فهمهم وخبراتهم فِيْما يتعلق بالاتجاهات والممارسات فِيْ قطاعات الأعمال، والمساهمة فِيْ تحقيق رؤية مئوية الإمارات العربية المتحدة واستمرار التنمية الاقتصادية فِيْ الدولة.

يجب أن يتمتع المتقدمون للدفعة الثالثة من البرنامج بخبرة 10 سنوات، منها 5 سنوات فِيْ القطاع الذي يعملون فِيْه، وأن يكونوا قد ساهموا فِيْ مشاريع استراتيجية تحقق الأولويات الوطنية.

يفتح التسجيل فِيْ 1 يوليو، ويمكن للراغبين فِيْ الانضمام الزيارة [www.uaenep.ae] للتسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المتطلبات والتفاصيل الإضافِيْة.