برنامج دعم ذوي الدخل المحدود بالإمارات.. تفاصيل جديدة الثلاثاء

تستعد حكومة الإمارات، الثلاثاء، للإعلان عَنّْ آليات تطبيق وصرف المساعدات والبدلات الاجتماعية المتعلقة ببرنامج دعم محدودي الدخل.

أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة بإعادة هِيْكلة البرنامج لدعم محدودي الدخل ورفع ميزانيته من 14 مليار إلَّى 28 مليار درهم يعكس حرص قيادة دولة الإمارات على توفِيْر حياة كريمة للأسر ذات الدخل المحدود.

وأشارت إلَّى أن توجيهات القيادة تترجم جهُود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم كافة أشكال الدعم والتمكين لأبناء الدولة.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد “تعمل فرق العمل فِيْ الوزارة على تنفِيْذ توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان بشكل عاجل بحيث يتم تقديم الدعم لمن يستحقه فِيْ جميع أنحاء الدولة، بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية. المتعلقة بالشؤون الاجتماعية بما يضمن سرعة ودقة التنفِيْذ، وفِيْ الوقت الحاضر يتم وضع آليات وخطط لضمان وصول المخصصات التي تمت الموافقة عليها إلَّى المستفِيْدين المستحقين فِيْ مختلف الفئات.

وأضاف بوحميد “يعد البرنامج خطوة محورية مهمة فِيْ قطاع العمل الاجتماعي، ويؤكد حرص دولة الإمارات على الاستمرار فِيْ إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف الارتقاء بنوعية الحياة لأبناء الدولة، وخاصة بين الفئات ذات الدخل المحدود”. ”

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فِيْ وقت سابق اليوم، بإعادة هِيْكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض” إلَّى برنامج متكامل بمبلغ 28 مليار درهم.

وهذا يرفع الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلَّى 5 مليارات درهم، انطلاقا من حرص القيادة على توفِيْر سبل العيش الكريم لأبناء الدولة من ذوي الدخل المنخفض فِيْ جميع أنحاء البلاد.

ويعكس توجيه رئيس الدولة بتقديم هذا الدعم – من خلال البرنامج الاجتماعي الأكثر شمولاً الذي يرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلَّى 28 مليار درهم – حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان على تقديم مختلف وسائل الدعم للمواطنين. الأسر والمواطنين ذوي الدخل المحدود لتعزيز الاستقرار الأسري وبما يتماشى مع نظام الرفاه المجتمعي وجودة الحياة الذي تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكوناته وترسيخها لمواطنيها.

ويشمل التوسع فِيْ مخصصات الدعم التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) زيادة المنافع الحالية وإدخال مزايا جديدة تهدف إلَّى التخفِيْف من تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الوقود والطاقة على الأسر.

يغطي برنامج الدعم، من خلال وزارة تنمية المجتمع، محاور أساسية مختلفة للأسر الوطنية ذات الدخل المحدود، بما فِيْ ذلك بدل رب الأسرة، وبدل الزوجة، وبدل الأبناء، والدعم المالي للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، المياه والكهرباء والوقود بالإضافة إلَّى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين عَنّْ العمل الباحثين عَنّْ عمل. العمل والمواطنون العاطلون عَنّْ العمل فوق سن 45.

التخصيصات الأربعة الجديدة مقصودة ؛ لتمكين الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود من الحصول على سكن لائق، وتشجيع الأبناء المتميزين على الالتحاق بالجامعة، ودعم المواطنين المسنين.

أما بالنسبة للبدلات الجديدة، فقد تقرر منح بدل سكن يصل إلَّى 2500 درهم شهرياً، وبدل تعليم جامعي قدره 3200 شهرياً للطلبة المتفوقين، وبدل عاطل عَنّْ العمل للباحث عَنّْ عمل قدره 5000 درهم لمدة 6 أشهر، ومخصص لمن لا يعمل لمن تزيد أعمارهم عَنّْ 45 سنة بقيمة تصل إلَّى 5000 درهم شهريا.

أما الزيادة فِيْ البدلات فقد اشتملت على زيادة علاوة رب الأسرة مع سنوات الخبرة لتصل إلَّى 13 ألف درهم، وزيادة علاوة الزوجة إلَّى 3500 درهم شهرياً، وزيادة علاوة الأبناء لتصل إلَّى 2400 درهم للزوجة. الابن الأول 1600 درهم للابن الثاني والثالث و 800 درهم للابن الرابع فأكثر بحسب الوكالة. أخبار الإمارات.

أما بالنسبة لعلاوات التضخم فقد اشتملت على بدل الوقود وهُو دعم شهري بنسبة 85٪ من زيادة سعر الوقود بمقدار 2.1 درهم لكل لتر، وبدل الكهرباء والماء وهُو دعم شهري للكهرباء بنسبة 50٪ لاستهلاك أقل من 4000 كيلووات، ودعم شهري للمياه بنسبة 50٪ لاستهلاك أقل. من 26 الف جالون شهريا، وبدل غذاء وهُو ما يعادل 75٪ من قيمة تضخم الغذاء.