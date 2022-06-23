برنامج زايد للحج zayedchf.gov.ae يتكفل بمصروفات حج الداخل والخارج بوابة زايد تسجيل طلبات

برنامج زايد للحج zayedchf.gov.ae ، الذي أطلقه الشيخ خليفة رحمه الله منذ سنوات عديدة وتحت رعاية ولي العهد ، حاكم الإمارات الآن ، يقوم 1000 حاج بالحج كل عام إلى الحرم. الأرض من الفئات الفقيرة وغير القادرة من أبناء الإمارات ومن دول أخرى. في كل عام يتم فتح باب التسجيل الالكتروني لعدد من المواطنين وتوفير كافة الخدمات المطلوبة لهم لضمان اتمام المناسك المباركة بسلام والتأكد من عدم تعرضهم لحرارة الشمس او الاجهاد. .

برنامج زايد للحج يتولى zayedchf.gov.ae نفقات الحج الداخلية والخارجية بوابة زايد

تواصل مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية نهج مؤسس دولة الإمارات الأب الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، في مجال تمكين المسلمين غير القادرين على أداء فريضة الحج ، من خلال برنامج زايد للحج ، وهو تعتبر من أهم البرامج لمساعدة غير القادرين كما تحرص مؤسسة زايد للعمل الخيري والإنساني على توفير كافة الوسائل التي يحتاجها الحجاج لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر. تغطي المؤسسة مصاريف ألف حاج سنويا مقسمة على النحو التالي:

عدد 600 حاج من مواطني الدولة.

عدد 400 حاج من خارج الامارات.

وتجدر الإشارة إلى ما فعله الشيخ زايد رحمه الله ، حيث قدم العديد من البرامج الخيرية والإنسانية ، وأرسى أسس العمل الخيري في الدولة ، وأوصى بها أبنائه وأحفاده. لن يكون هناك محتاج تحت مظلة الوطن ، حيث يتم تقديم العديد من المؤسسات والشركات الكبرى والمشاريع الأكثر تقدماً التي تنمي المجتمع الإماراتي ليكون الأفضل في المنطقة العربية ، كما تم الاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية.

بعض الأعمال الإنسانية التي تحمل اسم زايد وتتبع خطاه

مشاريع برنامج زايد للإسكان يتم من خلالها توفير السكن الملائم للمواطنين والمقيمين بالدولة بالأسعار المناسبة والمساحات المتوفرة بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة. كما يوفر التمويل لتجديد هذه الشقق بقروض غير قابلة للاسترداد.

يتم من خلالها توفير السكن الملائم للمواطنين والمقيمين بالدولة بالأسعار المناسبة والمساحات المتوفرة بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة. كما يوفر التمويل لتجديد هذه الشقق بقروض غير قابلة للاسترداد. مشاريع جمعية الهلال الأحمر الإنسانية ، حيث يتم تقديم العون والمساعدات لتحسين صحة المحتاجين وتقديم خدمات صحية أفضل لهم.

معونة من الديوان الأميري الذي يتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مساعدات مالية أو طبية ، بالإضافة إلى مصاريف الدراسة أو السكن.

مشروع الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود او ذوي الظروف الانسانية بتوفير التسجيل الالكتروني فيه.

يقبل برنامج زايد للحج تسجيلات غير القادرين على السفر في حملات الحج على حساب الإمارة.

شروط التسجيل الإلكتروني في برنامج زايد للحج

أطلقت مؤسسة زايد بن سلطان التسجيل الإلكتروني لطلبات الحج ، اليوم السبت 11 يونيو 2022 ، الموافق 12 ذو القعدة 1443 ، لاستقبال نحو 660 حاجا وفق عدد من الشروط:

أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية فقط.

أن يكون المتقدم حاصلاً على تصريح حج حديثاً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

يكون الحج لأول مرة ، ولا يقبل من أدى فريضة الحج من قبل.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 سنة ولا يزيد عن 64 سنة.

أن يكون غير قادر على السفر للحج على نفقته الخاصة.

أن يكون لدى مقدم الطلب القدرة الجسدية على أداء صلاة الفريضة.

خطوات التسجيل الالكتروني في الحج الاماراتي

يتم الوصول إليه ( الرابط الرسمي لمؤسسة زايد لحملات الحج ) يختار المستخدم رمز “تسجيل الدخول”. يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول للحصول على رمز التحقق. يقوم بتسجيل الدخول باستخدام رمز التحقق وإكمال عملية التسجيل وتقديم الطلب.

وبذلك أوضحنا لمتابعينا الكرام كيفية الاستفادة من برنامج زايد للحج من خلال التسجيل على رابط مؤسسة زايد الخيرية لحملات الحج. كما قمنا بشرح شروط وأحكام التسجيل الإلكتروني على موقع المؤسسة. اكتب تعليقا بما تود الاستفسار عنه وسنعمل جاهدين للرد على جميع استفساراتك.