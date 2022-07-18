برنامج سكني الدعم مستمر | العرب اليوم الإلكترونية

وأكد سكني أن الدعم مستمر للمعرض، ردًا على الشكاوى من إلغائه.

الدعم المستمر

وقال البرنامج عبر حسابه على تويتر، ردًا على استفسارات بهذا الصدد إن الدعم مستمر ونعمل باستمرار على تقديم حلول وبرامج جديدة تهدف إلى خدمة أكبر شريحة من المستفيدين، وفي حال إطلاق أي برامج جديدة، سوف يتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الرسمية.

تعليق الدعم

و قبل؛ وأكد برنامج “سكني” أنه حتى لا يتم تعليق دعم إسكان المستفيدين من منتج البناء الذاتي، يجب تنزيل شهادة السكن (إتمام العمل) من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه في حالة تعليق الدعم سيعاد إيداع الدعم بأثر رجعي بعد تقديم شهادة الإشغال عبر الخدمات الإلكترونية.

قرض الرهن العقاري المدعوم

يقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم للمستفيدين منه بهدف تمكين الأسر السعودية من امتلاك منزلها الأول عن طريق اختيار إحدى الوحدات قيد الإنشاء التي يقدمها البرنامج عبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفر حوالي 150 ألف مشروع. أو عن طريق الاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، والذي يمنح للأسر، وللمستفيد حرية اختيار المواقع والتصميمات التي تناسب احتياجاته ورغباته.