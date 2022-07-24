برنامج “سكني” السعودي.. إيداع 853 مليون ريال فِيْ حسابات المستفِيْدين

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الأحد، عَنّْ إيداع 853 مليون ريال فِيْ حسابات مستفِيْدي “سكني” لشهر يوليو 2022.

قال الرئيس التنفِيْذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 853 مليون ريال، مخصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينا أن إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه فِيْ وبلغت حسابات مستفِيْدي الإسكان منذ إعلان برنامج التحول فِيْ يونيو 2017 وحتى يوليو 2022 نحو 39.2 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفِيْذي أن برامج الدعم السكني تمكن المستوفِيْن للشروط ويوقعون على عقد تمويل جديد من الاستفادة من الدعم السكني بطريقتين إما عَنّْ طريق دعم أرباح قرض الرهن العقاري خلال فترة التمويل، أو الحصول على قرض غير قابل للاسترداد. قدمت الدعم السكني عَنّْد توقيع العقد من حزم الدعم السكني.

وشدد على أهمية الشراكة التكَمْيلية مع جهات التمويل المعتمدة من أجل تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلَّى 70٪ وتقديم حلول الإسكان والتمويل فِيْ بطريقة مستدامة من خلال أنظمة البناء والتشريعات الداعمة.

وأشار بن ماضي إلَّى أن “سكني” يوفر تسعة خيارات ضمن حلول أكثر للأسر لتملك منازلهم، منها 4 منتجات قروض عقارية مدعومة، و 5 حزم دعم سكني، لافتاً إلَّى أن عدد المستفِيْدين من برنامج القرض المدعوم وبرامج الدعم قد بلغ وصلت إلَّى أكثر من 660 ألف مستفِيْد حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

يشار إلَّى أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدماته لبرامج دعم الإسكان من خلال 43 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلَّى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمة الذاتية فِيْ فروع الصندوق على مدار الساعة. وحزم دعم الإسكان.