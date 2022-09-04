برنامج “سكني” السعودي.. تسليم 431 وحدة لمستفِيْدي “فلل البيرق”

سلم “برنامج سكني” 431 وحدة سكنية للمستفِيْدين من مشروع فلل البيرق الواقع بضاحية الواحة بمدينة الدمام. سيتم تسليم باقي الوحدات عَنّْد التنفِيْذ.

يأتي ذلك نتيجة الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص من خلال برنامج شراكات الذي يهدف إلَّى تقديم حلول ومنتجات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة الملكية إلَّى 70٪ بحلول عام 2030.

يوفر مشروع فلل البيرق 959 فِيْلا سكنية بتصميمات حديثة وبأسعار مناسبة فِيْ بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية وجودة الحياة على مساحة 517 ألف متر مربع. مناطق ترفِيْهِيْة وملاعب رياضية خاصة ومحلات تجارية ومنشآت متكاملة كالمساجد والمدارس والمراكز الأمنية، لضمان جودة الحياة للأسر السعودية.

يشار إلَّى أن موقع وتطبيق “سكني” يقدم مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات السكنية، والتي تشمل المستشار العقاري، إصدار شهادات ضرائب التصرف العقاري للمنزل الأول، الحصول على عروض أسعار من وكالات التمويل، إصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و “المقاول المعتمد” خدمة التمويل الإلكتروني والباقات الاختيارية والسوق العقاري والتسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

يمكن الاستفادة من جميع الخدمات وخيارات الإسكان وحلول التمويل من خلال الرَابِطْ https//sakani.sa، أو الاتصال بالرقم الموحد لرعاية المستفِيْدين (199090) للرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلَّى طلب “سكني” الخاص بـ الأجهزة الذكية، أو زيارة مركز “سكني” الشامل فِيْ الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.